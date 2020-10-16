前夫帶新歡回家！吃醋妻「絕命毒藥」抹內褲…看他下體潰爛慘死

▲看到前夫帶新歡回家，醋妻竟在內褲裡下毒。（圖／記者李佳蓉攝）



網搜小組／柯振中報導

伴侶因為愛情走在一起，分開後若沒有妥善處理，可能會因此由愛生恨。資深媒體人胡孝誠分享一起案例，一名女子與前夫離婚後，發現對方交了新女友，還帶回家中享受魚水之歡，一時醋勁大發，竟然拿「絕命農藥」倒在內褲裡，導致對方下體潰爛慘死。

胡孝誠在節目《震震有詞》上分享，大陸有名女子與前夫商談離婚，為了繼續照顧小孩，選擇繼續同居，沒想到雙方已經沒了關係，女子還是沒辦法接受前夫「有了別的女人」。

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女子發現前夫春節時帶新女友回家，還享受魚水之歡，感到怒不可遏，拿了一款名為「百草枯」的農藥，倒在丈夫的內褲裡，想給對方一點教訓。

前夫穿上內褲，不久後開始出現症狀，下體發炎潰爛，嚇得趕緊跑去醫院檢查，查出是農藥中毒時為時已晚，毒素從陰部的皮膚、黏膜吸收進身體裡，最後死在醫院裡。

▲女子見警察找上門，也爽快坦承犯行。（圖／翻攝YouTube／震震有詞）



當地警方經過調查，循線逮捕了女子，對方也坦承犯案，但給出的答案讓人直搖頭。胡孝誠說，女子被逮捕後指出，原本只是想給前夫一點教訓，沒想到毒素這麼強，直接把人給毒死了。

胡孝誠指出，雖然把前夫給毒死，女子依然沒有悔意，只覺得「我得不到的，也沒有人想可以得的到的」，醋勁大得不可思議。

據了解，百草枯又可以稱為「巴拉刈」，是種劇毒的除草劑，對人體、動物來說也是劇毒，食用後不會立刻死亡，但肺部會慢慢纖維化，導致誤食者呼吸衰竭死亡，目前台灣已禁止使用。