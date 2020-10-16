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蘋果大降5400元銷iPhone11！好市多一看「比官方還划算」：快衝

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▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲好市多促銷iPhone 11。（圖／翻攝自PTT）

網搜小組／鄺郁庭報導

蘋果日前亮相iPhone 12，讓許多舊機種的使用者很心動，但若不想一次就換到12的話，可以考慮看看其他原機種，因為蘋果一發表新機，就馬上宣布降價多款原機種，像是iPhone 11一次就從26900元下殺至21500元。不過，就有網友發現，在美式賣場好市多（Costco）買的話更划算「快衝！」

有網友在PTT的iOS板上貼出情報「好市多 iphone11 128G 20997」，文中也附上照片證明，只見他去逛好市多，意外發現手機展示區，「APPLE蘋果 IPHONE 11 128G紫」含稅售價20997元，「比官網便宜500，快衝……！」

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看到貼文後，不少網友也覺得划算，「太便宜不敢買」、「這個價錢大概是有史以來最有價值的iphone了 ，12沒什麼大改變，現在11真的超值」、「配黑鑽卡很便宜。」值得注意的是，若是在蘋果官網購入，不會再隨附電源轉接器或EarPods，但好市多的降價機種依然有耳機和充電頭。換句話說，在好市多買不僅比較便宜，還有耳機和充電頭，當然比官網划算。

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲同一款手機，價格比官網便宜500元，還附耳機和充電頭。（圖／翻攝自PTT）

根據Apple官網售價，現有iPhone機種降價600元至5400元不等，原價30400元的iPhone 11（256GB版）下殺至25000元；原價26900元的iPhone 11（128GB版）降價至21500元；原價24900元的iPhone 11（64 GB版）則大砍5000元，殺到19900元。

另外，前年發行的iPhone XR（128GB版）從23500元一口氣降價至18500元，原價21500元的iPhone XR（64GB版）新售價殺到16900元。算算時間，iPhone8、第一代SE的用戶大概使用超過3年，也過了綁約期限，若不是急著更新5G版本手機，其實也可考慮現在的優惠價格，入手4G iPhone機型。

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