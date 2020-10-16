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洗完澡iPhone摔地上！充電跳出「可能會損害」通知　他秒驚嘆

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO手機跳出無法充電的通知。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

現在有很多人拿iPhone，但不一定了解全部的功能。就有男網友在《Dcard》的有趣板發文「這是我看過最屌的功能」，說他運動完去洗澡，結果洗好要拿毛巾的時候，不小心把手機摔到地上。本來想說iPhone防水應該沒差，沒想到螢幕卻突然跳出通知「無法充電」，看完內容後他忍不住驚嘆一番。

這位男網友14日貼文，文中說他當天運動完，開開心心去洗澡，「洗好澡，在拿毛巾的同時，不小心把手機摔掉地上，想說iPhone防水應該沒差，結果……」，接著他附上手機螢幕截圖，只見iPhone跳出「無法充電」的通知，內容則是「在Lightning接孔中偵測到進水。中斷連接來讓接孔完全乾透。立即充電可能會損害您的iPhone。」

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▲▼ 。（圖／翻攝自Dcard）

▲許多人都分享自己也看過貼心小提醒。（圖／翻攝自Dcard）

就有別位女網友也在留言處分享出自己遇過的情況，「我也遇過欸，很怕壞掉」，她的通知則是最後一句不太一樣，「中斷連接來讓接孔完全乾透。這可能需要幾小時的時間。」別的網友也笑說「我也遇過，不過乾了後就沒事了」、「我的也會，還會狂震動要我不要硬充電哈哈哈！」

貼文一出，話題吸引其他人熱論，「可以無視這個警告硬充，大概率線拔下來你會看到充電線上面都燒焦了（別問我為什麼知道」、「其實有時候不一定是水，那個是量測絕緣，電阻接近0就會出現那個判斷」、「我iPhone7手機帶著衝浪、泡溫泉都有，現在還活得好好的嘿嘿！」

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