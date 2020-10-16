狂降5900元！好市多iPhone11 128G版「21K有找」　他衝搶：有豆腐頭

▲網友昨日曝光好市多iPhone 11售價比官網還便宜。（圖／翻攝PTT）

記者黃君瀚／綜合報導

蘋果依循往例，iPhone 12系列發表後宣布舊機型降價，iPhone 11入門的64G版2萬元有找。此外有網友分享美式賣場好市多（Costco）店內iPhone的價格標籤，11代128G版本只要2萬997元，比官網便宜503元，對照去年更是狂降5903，堪稱全台灣便宜，且還附上耳機和充電器！

網友15日深夜在PTT發文，附上一張好市多店內的售價牌，iPhone11 128G版一支只賣2萬997元，比官方訂價2萬1500元更省，大推甜甜價值得入手，「比官網便宜500（元），快衝！」

不少網友看了價格直呼太心動，「好市多保障根本海放官網好幾條街」、「這個價錢大概是有史以來最有價值的iPhone了」、「配黑鑽卡很便宜」、「我今天買的有豆腐頭喔，台南Costco買的」、「全台最便宜真的在這了」。

▲網友開店衝一發，驚喜發現還有附「豆腐頭」（充電器）。（圖／翻攝PTT）

好市多iPhone11實在太便宜，今（16）日一早就有好些行動派搶下手，「剛買，顏色不多算小缺點，內裝有耳機跟豆腐頭」、「開店就打電話來問剩餘數量」、「感謝分享，已殺去買了，是有充電頭的版本！」

蘋果14日發表iPhone 12後，舊款iPhone全面降價，以去（2019）年發表的11代為例，64G原訂價2萬4900元，降至1萬9900元；128G原訂價2萬6900元，降至2萬1500元；256G原訂價3萬400元，降至2萬5000元。