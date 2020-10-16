立榮東沙包機遭香港要求返航　嚴德發：中共當時沒有任何軍演

▲飛往東沙的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）



記者林銘翰／台北報導

立榮航空一架由高雄小港機場飛往東沙B7-9051次軍包機，15日傳出遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣。對此，國防部長嚴德發16日表示，經過國防部的查證，中共當時在當地沒有任何軍演活動，狀況沒有異常。

立榮航空一架ATR72-600型包機15日上午自高雄小港機場起飛，因無法進入香港飛航情報區中途返航，民航局15日證實，立榮航班於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考量航班折返。

行政院長蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，並備質詢。嚴德發會前受訪時表示，經過國防部查證，中共當時在周邊的海空域，沒有任何軍演活動，期間沒有異常，中國海事局亦沒有發布相關禁航公告，狀況都屬正常，適合國際飛航組織所公告的飛航狀況。

嚴德發也呼籲，中共當局要遵守國際飛航組織規範，並且重視國際飛航安全，而不是破壞國際非常秩序。

此外，交通部長林佳龍受訪時也表示，民航局已經有對外說明，立榮航空在飛航情報區的範圍，因為在第一時間沒有飛航公告，這部分民航單位已經提醒香港飛航區管中心，要依照國際民航組織的相關規定公告，後續航班會再依據規定安排。

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