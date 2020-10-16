立榮東沙包機事件　港民航局：台灣取消進入請求

▲飛往東沙的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）



文／中央社記者張謙香港16日電

傳港方拒絕台灣一架飛往東沙的軍方包機進入香港飛航情報區，香港民航處今天表示，是「台灣航空管制中心向香港民航處表示，取消有關航班進入香港飛行情報區的要求」。

香港民航處今天就事件答覆中央社記者查詢時說，按既定機制，飛機使用有關航道進入香港飛行情報區前，需由香港及台灣雙方的航空管制中心事先協調，以及獲得香港民航處批准。

民航處方面表示，處方昨天接獲台灣民航局通知有關航班擬經該航道進入香港飛行情報區；因應當時的情況，香港民航處通知台灣航空管制中心，有關航班需遵守的最低安全高度。

其後，台灣航空管制中心向香港民航處表示取消有關航班進入香港飛行情報區的要求。

▲東沙島海巡官兵操練情況。（圖／記者張君豪翻攝）

民航處指出，在事件中，他們一直按既定機制和程序行事。

多家媒體昨天報導，立榮航空由高雄小港機場飛往東沙的B7-9051次軍包機，昨天上午在飛往東沙途中，遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣。

報導表示，當時立榮客機遵從指示，調頭飛回台灣

據報導，東沙島位於北緯20度43分，東經116度42分，位置已經在台北飛航情報區之外，屬於香港飛航情報區。

▲東沙島紀念碑。（圖／摘自內政部網站）