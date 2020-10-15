修機車、堂姊家裝潢費全要包商買單！鐵改局貪官判9年

▲鐵改局貪官收賄，判刑9年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

交通部鐵路改建工程局（現鐵道局）南工處第六工程段副工程司余竹倫，涉嫌在監督台鐵地下化工程機會，向廠商收賄，包含堂姊住處的裝潢費、自己機車的維修費用，全都叫廠商買單，總計收賄超過46萬元。一審將他重判12年，二審高雄高分院改將他判刑9年，案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，擁有碩士學位的余男，進入鐵改局後，歷任段任工程員、幫工程司，最後才爬到副工程司職位，經歷完整，但仍犯下這起貪污案件。他在擔任第六工務段擔任副工程司期間，負責督導工程總額56億7000多萬元「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化工程」，處理施工督導、驗收、工程變更設計、請款期程等業務。而他竟利用機會，向得標廠商公然索賄。

他在施工期間不時以各種明示、暗示、要脅、辱罵等方式，對廠商員工施壓，廠商如不配合，他就嗆聲「如果要給你挑毛病的話，甚至直接拆掉重做，你們都對我沒辦法」、「我一定他媽好好款待你們。」廠商只能多次屈從配合。余男得寸進尺，更直接索討現金，或要求廠商購買物品，甚至機車維修費及他到堂姐家租屋處的室內裝修費都要求廠商支付。余男遭到檢舉，最後遭提起公訴。

一審認定他收賄60萬元，依「藉勢勒索財物罪」重判有期徒刑12年。上訴二審後，高雄高分院去年認定他收賄46萬餘元，改將他判刑9年、褫奪公權6年。案經上訴第三審，最高法院15日駁回上訴，余男遭判刑9年定讞。而他先前也遭懲戒法院懲處，判決將他撤職，並停止任用3年。