　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

修機車、堂姊家裝潢費全要包商買單！鐵改局貪官判9年

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲律師，貪汙，收賄。（圖／視覺中國CFP）

▲鐵改局貪官收賄，判刑9年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國CFP）

記者吳銘峯／台北報導

交通部鐵路改建工程局（現鐵道局）南工處第六工程段副工程司余竹倫，涉嫌在監督台鐵地下化工程機會，向廠商收賄，包含堂姊住處的裝潢費、自己機車的維修費用，全都叫廠商買單，總計收賄超過46萬元。一審將他重判12年，二審高雄高分院改將他判刑9年，案經上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

判決指出，擁有碩士學位的余男，進入鐵改局後，歷任段任工程員、幫工程司，最後才爬到副工程司職位，經歷完整，但仍犯下這起貪污案件。他在擔任第六工務段擔任副工程司期間，負責督導工程總額56億7000多萬元「青海路段及九如路段臺鐵鐵路地下化工程」，處理施工督導、驗收、工程變更設計、請款期程等業務。而他竟利用機會，向得標廠商公然索賄。

他在施工期間不時以各種明示、暗示、要脅、辱罵等方式，對廠商員工施壓，廠商如不配合，他就嗆聲「如果要給你挑毛病的話，甚至直接拆掉重做，你們都對我沒辦法」、「我一定他媽好好款待你們。」廠商只能多次屈從配合。余男得寸進尺，更直接索討現金，或要求廠商購買物品，甚至機車維修費及他到堂姐家租屋處的室內裝修費都要求廠商支付。余男遭到檢舉，最後遭提起公訴。

一審認定他收賄60萬元，依「藉勢勒索財物罪」重判有期徒刑12年。上訴二審後，高雄高分院去年認定他收賄46萬餘元，改將他判刑9年、褫奪公權6年。案經上訴第三審，最高法院15日駁回上訴，余男遭判刑9年定讞。而他先前也遭懲戒法院懲處，判決將他撤職，並停止任用3年。

ET快訊
淘寶台灣將退出台灣　今上午11時起正式關閉平台下單
名檢察官咆哮住戶影片曝！1人兼3社區主委　法務部長震怒
小食蟻獸動物園逃跑影片曝光！　母揹子翻柵欄下水游走
開車拒酒測撞傷警被控肇事逃逸　法官竟判無罪
女星超市買菜偶遇「超大咖天王」　秒變迷妹求合照：開心死了
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

酒駕代班開車送貨撞殺3人！1人未和解　 駕駛+物流公司判賠257萬

修機車、堂姊家裝潢費全要包商買單！鐵改局貪官判9年

深夜超車挨罵變態！騎士氣到照做　推傷「長輩」代價16萬元

基隆黑幫夫妻檔「廟口橫行」　雙槍交小弟保管遭查獲...逼賠30萬

冒充教授除嬰靈！作法稱她「胸部一大一小」摸一把　還收4800

開車拒酒測撞傷警被控肇事逃逸！「故意」撞警非「意外」判無罪

酒味男逆向騎車遇警！一聽酒測很盧哭又跪...一吹氣結果白演了

快訊／跟監新光公主有罪確定　華南王子林知延提前親繳罰金1萬5

台灣首宗「人肉炸彈」身分起底！　警喬裝2度下藥無效：看到心涼

快訊／彩繪爺爺自焚...部落違建今開拆！族人靜坐阻擋　出動250警

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

單身24年「阿姨以為我是Gay」 媽秒回一句網笑翻：他只是沒人要

鄭元暢餐廳5年前歇業...Ella懵問「開酒店嘛」　陳嘉樺喝酒改編《乾杯》小綜：誰唱的啊？

楊謹華《華燈》挑男人..林心如笑：生出張軒睿　鳳小岳「才知角色初設定」傻眼喊重拍XD

米克斯見狗姐姐躺在箱子裡不動　焦慮嗅聞秒懂...伴屍8小時暖守護

林柏宏.吳子霏從門外親到床上　「麋先生」聖皓盯場：我是羨慕她..

酒駕代班開車送貨撞殺3人！1人未和解　 駕駛+物流公司判賠257萬

修機車、堂姊家裝潢費全要包商買單！鐵改局貪官判9年

深夜超車挨罵變態！騎士氣到照做　推傷「長輩」代價16萬元

基隆黑幫夫妻檔「廟口橫行」　雙槍交小弟保管遭查獲...逼賠30萬

冒充教授除嬰靈！作法稱她「胸部一大一小」摸一把　還收4800

開車拒酒測撞傷警被控肇事逃逸！「故意」撞警非「意外」判無罪

酒味男逆向騎車遇警！一聽酒測很盧哭又跪...一吹氣結果白演了

快訊／跟監新光公主有罪確定　華南王子林知延提前親繳罰金1萬5

台灣首宗「人肉炸彈」身分起底！　警喬裝2度下藥無效：看到心涼

快訊／彩繪爺爺自焚...部落違建今開拆！族人靜坐阻擋　出動250警

國一男走廊和同學推搡！ 下秒癱軟倒地亡　知情人：兩人關係很好

酒駕代班開車送貨撞殺3人！1人未和解　 駕駛+物流公司判賠257萬

雲端最前線／六都拼振興加碼搶客 臺中購物節抽精豪宅最夯！

卡地亞CLASH珠寶剛柔並濟　混出個人亮眼風格

先豐公司上櫃普通股股票　11／4起終止櫃檯買賣

孫鵬同台孫安佐「他是我領養的」　《飢餓》互嗆來賓看傻

淘寶台灣年底退出台灣市場　今上午11時起關閉平台下單

罵越兇賣越好！鄉民估iPhone 12「爆破式大賣」　網：已被新色煞到

快訊／桃園Xpark被爆水母斷肢、魟魚撞玻璃　官方澄清：絕對沒虐待生物

3年賣超過100萬碗　麗寶Outlet北海道拉麵館11/1封館

「麻醉劑量多灌3cc」性侵孕婦！ 桃園狼醫哀求：給我活路

社會熱門新聞

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

「數50聲給你們逃命」　他再回頭已是驚天火球滿地屍

嘉義惡火！一家四口驚逃「妻成焦屍」　屋主跪地哭癱

4歲女童遭棄屍！涉案母又要當媽了「懷孕6月」聲請停押

劉承武吼住戶　法務部長震怒：丟檢察官臉

亞洲波神4年前被爆染病　判決出爐

21歲女突然肚子痛　竟載到旅社性侵

館長槍手說詞令警傻眼　練槍靶場竟然在夜市內

高雄酒店茶行遭砸　帶頭小弟：自己找人懲罰自己

水電工「塑膠桶藏屍」　狂倒54瓶鹽酸

蘆洲警匪追逐　歹徒自撞被逮！

違建今開拆　出動250警力

更多熱門

相關新聞

Gogoro推4款水泥灰GT跑旅新車

Gogoro推4款水泥灰GT跑旅新車

Gogoro睿能近期以「GT edition」之名，為1系列、2系列與3系列都推出GT跑旅新車，其中2系列提供SBS連動煞車、與ABS防鎖死煞車等2種選擇，GT edition主打外型、性能與舒適性，其中性能是界於常規車型和S Performance之間（1系列除外），讓騎士能有更加貼近需求的選項，建議售價自80,980元起

矯正機關藝文技訓成果展將登場

矯正機關藝文技訓成果展將登場

林佳龍：研議惡意逼車修法加重罰

林佳龍：研議惡意逼車修法加重罰

被指竊Gogoro技術機密湛積說話了

被指竊Gogoro技術機密湛積說話了

騎機車闖紅燈　警攔下發現「彈勾」揪槍毒

騎機車闖紅燈　警攔下發現「彈勾」揪槍毒

關鍵字：

法律人權交通部鐵改局懲戒法院撤職官員貪污停用裝潢機車

讀者迴響

發燒話題

地震 iphone12 新冠肺炎 三倍券 小鬼黃鴻升 金馬獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

身分證「1025」全中豬肋排免費吃

美12歲童實現核融合　台灣也有「台東尼史塔克」

柬埔寨警搜出3噸毒品　逮到4名台灣男嫌

美魔女穿細肩帶晨跑　被20多歲男跟進家門性侵

泰王子典禮公然「熊抱二公主」抬高高畫面曝

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

即／華航飛洛杉磯驚見噴射背包客

砸店小弟一出地檢就被押上車　關民宅打到雙手粉碎性骨折

台中13期挖到千年遺址　建商竟要多賠3億

A片驚見女兒是主角！案情神展開

藍波驗出惡性腫瘤！化療60天…狂爬廁所吐

即／明天就解除檢疫！北市外籍女住處死亡

張宇22歲帥兒曝光！　「長髮+深邃雙眼皮」

口罩今天全面開放自由購買

菜單有錯字「卻鬼遮眼」　一看留言秒懂

更多

最夯影音

更多
周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看

周五預購！23900元起就能入手　iPhone12四大機型&新色一次看
超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

超可怕！陌生男身帶尖刀闖民宅 「閒逛16分鐘」沒偷走任何東西！

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

洪詩大方認愛！　熱戀李運慶ING：剛交往

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

《我的婆婆》秉仁突中風神隱「不想再讓媽媽擔心」　大美不離不棄...網友融化：有情有義

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

刺青事業剛起步卻得知罹癌末期 他盼妻繼承：我不在她還能謀生

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面