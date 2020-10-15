立榮飛東沙島包機遭香港要求返航　空軍司令部回應了

▲飛往東沙島的B7-9051次軍包機折返。（圖／翻攝Flightradar24網站）



記者林銘翰／台北報導

立榮航空一架由高雄小港機場飛往東沙B7-9051次軍包機，15日傳出遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣。對此，空軍司令部表示，軍方尚在了解整件事情的發展，後續經評估將再進一步說明。

民航局稍早證實，立榮航班今於台北飛航情報區與香港飛航情報區交接點附近，經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，拒絕立榮航班進入，基於安全考量航班折返。

對此，空軍司令部政戰主任陳國華受訪時表示，有關立榮航空班機遭折返一事，相關單位正在了解狀況，並且聯繫整件事情的發展，經過後續評估將再進一步說明。

事實上，東沙島位置屬於在香港飛航情報區裡面，航班要從台北飛航情報區進入香港飛航情報區，要先獲得同意才可以進入，並改接受其引導。民航局說明，我方已提醒對方未來應依國際慣例發布飛航公告，以免影響航班規劃作業。

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