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飛東沙軍包機遭港要求返航　陳柏惟：國防部應確認是否中國敵意

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▲▼立法院時事堵訪 立委陳柏惟 林昶佐 陳亭妃。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立委陳柏惟。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

立榮航空15日一架從高雄小港機場飛往東沙B7-9051次軍包機，傳出遭到香港區管中心拒絕進入飛航情報區，要求返回台灣。事後民航局證實，該航班經香港區管告知飛經區域26000呎以下有危險活動，無法進入，機師基於安全考量，航班折返。對此，立委陳柏惟呼籲，國防部應確認是否中國敵意。

陳柏惟在臉書表示，一般來說，26000呎以下是終端管制的管制高度，國際航班飛行之高度層不受影響，香港區管中心不經宣布，臨時告知我民航機東沙島空域有危險活動，到底是匪軍威脅性的軍事敵對活動？ 還是蓄意干擾我國一般民航班次的正常往返？希望單位持續追蹤是否為敵意活動。

陳柏惟呼籲，無論如何，相關的作為，均很可能危害飛航秩序與安全，目前空軍回報軍機部分未受影響，希望民航局與國防部持續追蹤，確認是否為中國之敵意活動，並要求香港區管中心，請依據國際航空法規維持航空秩序，避免影響航班正常飛行。

陳柏惟認為，此事件點出東沙島防空的困難，因東沙島未劃入我國飛行情報區和防空識別區（兩者範圍略有不同）內，因而共機除非接近到我國領空12海哩內，否則仍在國際空域，我國亦難以針對接近行為有效反制驅離，守島官兵辛苦了。

陳柏惟還說，希望除了加速東沙雷達站與防空能量的建置外，國防部亦要對相關敵意行動，加強與守島國軍官兵強調防空接戰準則，「抱持我不主動挑釁，但敵來犯我，我必千倍奉還決心，守護我國之領土！」

空軍司令部表示，軍方尚在了解整件事情的發展，後續經評估將再進一步說明。

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