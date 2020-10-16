馮世寬怒槓吳怡農　嚴德發：全民國防就是自己國家自己救

▲退輔會主委馮世寬。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

中共軍機近來頻繁擾台，新境界基金會副執行長吳怡農日前提出「全民皆兵」的想法，主張以「在家當兵」的方式將國防深植於日常生活，卻遭到退輔會主委馮世寬痛批「渣男」。對此，國防部長嚴德發表示，全民國防就是要凝聚全民共識，落實自己國家自己救的精神。

行政院長蘇貞昌16日率領相關部會赴立法院進行施政報告，嚴德發會前受訪時表示，感謝外界對國防事務的關心，全民國防是國防部近年來一直積極推動的項目，不但凝聚全民國力支持國防，也呼應自己國家自己救的相關作為。

吳怡農日前建議，政府應思考「國土防衛」的重要性，直接在社區組織具抵抗和救護能力的「國土防衛部隊」，如此一來民眾才會有意願投入國防軍備，而這樣「在家當兵」的概念，才是真正有意義、結構化的全民皆兵模式，卻遭到馮世寬15日受訪時痛批，「那是個渣男啦，不要聽他的」，更主張要全民國防。

嚴德發指出，國土防衛是防衛作戰的一環，國軍從拒敵彼岸、防衛國土都有一連串防衛作戰的構想規劃，國防部近期也推動後備戰力改革，就是要落實國土防衛戰力的提升，編組也從12萬增加至26萬人次，依照任務需要擴大編組與選員，國防部已經完成相關規劃，包括訓練強度、訓期都將有所增加，後續將按照規劃他逐步推動，國土防衛沒有問題。

至於馮世寬痛批吳怡農「渣男」一事，嚴德發則強調，馮世寬主要是強調全民國防，而全民國防就是要凝聚全民共識，發揮全國總力支持國防，也落實自己國家自己救的精神。

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