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苗栗婦徒步下山10公里購物　「忘回家路」呆坐派出所門口

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▲員警發現老婦獨自呆坐在派出所門口，便趨前查看，發現婦人為轄區造冊建檔之失智老人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲員警發現老婦獨自呆坐在派出所門口，便趨前查看，發現婦人為轄區造冊建檔之失智老人。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣通霄鎮1名76歲謝姓老婦，因患有失智症狀，13日下午離家購物時，一時忘了回家的路，遂呆坐在派出所門口，值班副所長李建國發現趨前查看，發現婦人為轄區造冊建檔之失智老人，警方擔憂老婦人安危，主動開警備車護送謝婦安全返家。

烏眉派出所副所長李建國表示，13日下午5時30分左右，發現1名婦人呆坐於派出所前電桿下，因該處位於苗128線與苗36線要衝路口，正值下班時段來往車潮湧現，員警擔心意外發生，便趨前查探，發現老婦為居住轄區楓樹里分局造冊建檔失智謝姓婦人。

▲通霄警方擔心天色昏暗發生危險，便主動開警備車護送謝婦安全返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

▲通霄警方擔心天色昏暗發生危險，便主動開警備車護送謝婦安全返家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

老婦見警方詢問時，表情局促不安，一直口操客語向警方表示要回楓樹里住家，員警見狀一面安撫謝婦情緒並協助連繫謝婦家人，但因其兒子至新竹工作，無法及時趕來派出所帶婦人返家，當時天色已近黃昏視線昏暗，警方擔憂老婦人以徒步方式返家安危，主動由勤區警員杜嘉瑋開警備車載送返回住處，待謝婦兒子返家，始離開返回派出所。

謝婦兒子向警方表示，現與母親同住，因母親年事已高，他平日外出工作，只有母親1人在家，不知他會獨自徒步離家至約10公里外地方，對警方能即時積極處置得宜，確保母親的安危十分感謝。

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