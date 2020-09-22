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剁手也沒用？讓人「超支購物」5大原因　誠實剖析：都不是為了自己

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▲▼環境,環保,綠色消費,消費（圖／pixabay）

▲如今網路購物愈來愈方便，但也讓人莫名就爆發購物慾。（圖／pixabay，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

消費導向的時代，生活中無一不是消費廣告在誘導人們下單結帳，然而人們為什麼這麼容易受到誘惑、買下不在預計之內的物品呢？國外網站《Bright Side》指出，人們買東西超支不乏兩個原因，一是想藉由買東西享樂，二是分散自己對於現實事務的注意力。《Bright Side》也另外搜集多個容易莫名衝動購物的原因，讓大家誠實面對自己的購物慾。

原因1：購物其實是為了別人
根據達爾文的進化論，人類必須為了有限的自然資源競爭，並為自己爭取更多的利益。但是，一旦我們的所有基本需求都有獲得滿足，消費行為就會針對其他非必要性的購買，導致人們購入其實不是必要的東西，而且很大的用意是為了，打造自己在他人眼中的形象。

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原因2：購物是因為羨慕那些更有財富的人
人們總是喜歡把自己與周遭的人進行比較，因此有時購物的原因，可能僅僅是因為周遭朋友也有，而不是因為實際需要它。此外，也有心理學家發現，過去人們總會說「適者生存」，現在的人們不見得會接受這個概念，但下意識卻會藉由購物來擴大自己個人領域。其實「大肆購物」不見得等於幸福，剛得到商品時，可能會讓人感到興奮，但這種感覺很快就會消失，往往是與家人朋友吃一頓簡單美味、氣氛愉快的晚餐，這種幸福感才能延續得長久。

▲▼極簡,購物慾,定額,定量,定色,消費。（圖／免費圖庫／pixabay）

原因3：不小心成為行銷技巧的獵物
厲害的品牌會擁有許多行銷技巧，來促使人們在不甚了解的狀況下，就迷迷糊糊地買下產品。經常被使用的一種技巧，就是讓消費者有機會試用產品，當他們實際拿到新產品的那一刻，會產生一種心理上的「主人感」，這會讓人們很容易就掏出錢包，實際讓這個感受成真。因此，購物前最好先考慮清楚自己到底需要什麼，有鑒於網路購物經常因為折扣或湊免運，而不知不覺買下更多東西，更需要一份購物清單，用來深刻提醒自己。

原因4：購物可能是因為沒有足夠的安全感
人們相信擁有物質財產會讓自己感到更加安全，若想滿足的是食衣住等基本需求，那是可以理解的，但現在人們傾向擁有多餘的物品，以達到更大的安全感。即使購物、擁有新東西，可以在短時間內帶來安全感，但這種「安全感」卻比想像的還要不穩定。最終，人們還是要學著如何「滿足」，鼓勵自己抵制「擁有更多東西」的慾望，每次購物以前問問自己「為什麼？」、「有非買不可的原因嗎？」

▲▼極簡,購物慾,定額,定量,定色,消費。（圖／免費圖庫／pixabay）

原因5：購物可能是因為「你很無聊」
最後一個購物原因很簡單，那就是——無聊。當手邊沒有其他事情要做、當生活沒有及時要完成目標時，有些人就會開始逛起購物網站，決定要買些新東西來為這一天達到某種成就。如果已經有這樣的自覺，最應該做的就是給自己一個「有目的的生活」，試著學些新東西或是運動，以這些事物而非不必要的商品，為自己創造更好的未來。

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關鍵字：

超支購物消費安全感衝動購物購物慾

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