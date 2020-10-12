南紡購物中心6週年慶　19％現金回饋率冠全台

▲南紡購物中心6週年慶誓師大會，19％現金回饋率大放送，搶攻11億元的營業額。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

景氣愈寒冬百貨週年慶愈加碼！南紡購物中心即將在10月15日起舉辦首波「6週年慶」活動，消費滿2000元即贈300元，ZARA、UNIQLO等5大品牌也將限時加入回饋行列，會員卡、聯名卡、指定業種再加碼及心心集樂趣等活動，最高可享滿6000元送1100元，近19％高額回饋冠全台，展現達成11億元業績的強烈企圖心。

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12日下午1時30分，南紡購物中心在一樓戶外中華東路廣場舉辦6週慶誓師大會記者會，本次活動以「Fun玩紅白機」為主題量身打造，活動開始由變裝成超級瑪莉、春麗、音速小子等電玩經典角色的樓管們帶來舞蹈表演，可愛又精彩的演出炒熱現場氣氛，緊接著在購物中心總經理莊景堯的帶領下，營運事業群協理楊鈵彥及主管們一同揮劍擊破氣球，瞬間象徵勝利的彩帶向舞台前四射，眾人在全體員工的歡呼下，誓言齊心突破11億的週年慶業績目標。

南紡購物中心總經理莊景堯表示，本次週年慶史無前例推出滿2000元送300元的現金回饋，加上會員卡、聯名卡、樓面加碼、心心及樂趣等活動，消費滿6000元就可獲得1100元的回饋，現金回饋率接近19，是全台灣數一數二的回饋活動，歡迎消費者前來共襄盛舉，一起享受購物樂趣。

南紡購物中心6週年慶將於10月15日起至21日展開預購，首波檔期活動則是在22日起至11月4日接續開跑。預購及首波活動期間，民眾在館內指定店櫃及化妝品專櫃消費滿2000元，就可獲得200元商品抵用券（可累贈）及2張壽司郎50元折價券，預購及正檔首四日持會員卡消費再加送100元商品抵用券，而館內ZARA、ZARA HOME、Massimo Dutti、UNIQLO與GAP等5大時尚品牌也將在22日起至28日加入合併累積，全館指定大家電及名品傢俱則是可享滿萬送千回饋。

南紡週年慶好康一籮筐，15日起至28日，民眾持該館聯名卡刷滿6000元就送200元商品提貨單，全檔期至館內指定業種消費還可享加碼回饋，此外全館更在15日起至11月18日推出「心心集樂趣 滿額集心送」，參加活動即可獲得會員點數、商品抵用券、好物加價購兌換券及最強免費換兌換券，一連串的活動要讓消費者如同超級瑪莉收集金幣一般，將滿滿的回饋賺進荷包中。

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