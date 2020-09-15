與王令麟推廣在地好茶！柯文哲化身「購物專家」登東購　40分鐘完銷

▲柯文哲上東購銷售文山包種茶，與東購董事長王令麟合影。（圖／記者徐文彬攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲15日出席東森購物台「台北心好茶香遇組」首賣活動，在節目中宣傳台北著名的包種茶及鐵觀音，並在現場親自泡茶、品嚐。柯文哲第一次挑戰當購物專家，就創下40分鐘產品完銷的好成績；而東森購物董事長王令麟也提到，未來會繼續推廣更多優質農漁產品，並秉持「東森嚴選」初衷與堅持。

柯文哲15日出席東森購物台「台北心好茶香遇組」首賣活動，與主持人一同在節目中宣傳包種茶和鐵觀音，並且親自品嚐。柯文哲穿戴斗笠，以「採茶阿伯」之姿，親自介紹台北產地直銷的「台北心好茶」組合，在市長與主持人的強力推廣下，產品40分鐘完銷，首次銷售就創下佳績。

▲王令麟、柯文哲 。（圖／記者徐文彬攝）

東森購物董事長王令麟表示，東森購物一直以來都支持台灣在地農業，感謝柯文哲特別到東森購物推廣台北在地好茶，在此之前，東森購物今年已與8位中央與地方首長合作推廣農產，未來還會再推廣更多優質農漁產品，同時，東森也秉持「東森嚴選」的初衷與堅持，從產地直送，讓消費者買得安心有保障。

柯文哲提到，六都市長都有來購物台推薦該縣市的特色農產品，這是後疫情時代每個縣市促銷農產品的活動。在後疫情的時代，實體店面營業下降，電商跟物流組合的網路購物上升，這是後疫情時代一定會發生的經濟轉型，跟去年相比，大概每個電商營業額應該會超過15%以上，消費型態正在改變。

關於第一次當購物專家的感覺如何？柯文哲認為，電視或網路購物的優點，解釋的人比店面的店員清楚，因為還有影片、說明，資料會比較完整，實體店面要每個店員要這麼了解不太容易，所以這也是電商將來佔優勢的原因。至於給自己打幾分，柯文哲笑說，覺得自己的表現還好，但很好奇電視購物是做些什麼，而專家們有準備，對產品內容相當專業。

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