緩解照顧者壓力！ 苗縣府與大千醫院　打造失智照護服務

▲苗栗縣副縣長鄧桂菊（右5）等多位貴賓，與徐千剛總裁（右4）共同宣導失智症資源服務。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

隨著人口老化、高齡長輩逐年增多，失智症照護成為重要的課題。為了讓民眾對失智症及相關的長照資源服務有更多了解，苗栗縣政府長期照護管理中心與大千綜合醫院共同舉辦失智症家屬支持活動，邀請病友及家屬共同參加。活動現場打造成復古咖啡廳，讓失智長輩擔任店員，輕鬆愉快的氣氛讓病友及家屬都感到放鬆又開心。

大千綜合醫院神經內科醫師林奕夫表示，不少民眾都誤以為失智症是正常老化現象，家中長輩若出現以下10大警訊就必須要留意不是正常老化，而是失智症的發生：1.記憶衰退到影響日常生活、2.無法勝任原本熟悉的事務、3.言語表達或書寫出現困難、4.失去對時間、地點的概念、5.判斷力變差，警覺性降低、6.抽象思考出現困難、7.東西擺放錯亂且失去回頭尋找的能力、8.情緒和個性出現改變、9.計畫事情或解決問題有困難、10.喪失活動及開創力。

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▲現場打造成復古咖啡廳，由失智長輩擔任一日店員，為貴賓送餐。（圖／記者黃孟珍翻攝）

苗栗縣政府長期照護管理中心主任林采勲表示，失智症病人行為表現都較差，因此照顧上常面對許多問題及壓力，總讓照顧者喘不過氣；為幫助照顧者減輕壓力，提供長照四包錢服務：1.照顧專業服務 2.交通接送服務 3.輔具無障礙環境改善服務 4.喘息服務。民眾如果有需求，都可以撥打1966專線，一通電話讓長照服務到您家。

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