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不用排隊、等團購了！全家打造「海瑞摃丸專賣店」　限定24間門市有

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▲▼全家打造海瑞摃丸專賣店。（圖／業者提供）

▲全家打造海瑞摃丸專賣店。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣人真的超愛吃「丸」，1年吃掉的丸子總量可是能疊起178座101大樓，實在是超狂，今年8月全家就找來新竹名店「海瑞摃丸」打造摃丸專賣店，目前只在全台24間門市限定販售，不僅吃得到經典原味款，還有墨魚、紅麴等特殊口味，且看準台人強調均衡飲食，除摃丸外也特別加入香菇、蘿蔔、甜玉米等蔬菜選擇，終於再也不用排隊、等團購吃海瑞摃丸了。

▲▼全家打造海瑞摃丸專賣店。（圖／業者提供）

▲目前海瑞摃丸專賣店只在24門市限定登場。

「全家X海瑞摃丸」打造摃丸專賣店，只要走進超商就能吃到熱騰騰的摃丸，一共有4口味，包括原味摃丸、香菇摃丸，以及創意墨魚摃丸、紅麴摃丸，每口都能吃到Q彈又有嚼勁的新鮮肉漿呢，湯頭部分也是嚴選上等帶肉豬骨及新鮮蔬果熬煮而成，還有香菇、蘿蔔、甜玉米等蔬菜選擇，今年8月開賣至今大獲好評，光是摃丸每日都能賣出千顆，人氣超高。

目前全家摃丸專賣店只在24門市限定登場，預計下周開始展店，年底就有1000間全家門市吃得到海瑞摃丸了，一定要爽嗑一頓呢。

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