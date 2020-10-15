批綠委監督「美豬進校園案」怠惰、空話　民團籲立法禁萊豬

▲民團認為，應立法明定校園禁萊豬，學童食安要入法保障。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

含有瘦肉精的美豬即將在明年1月進入台灣，引發許多家長擔心校園食安疑慮。多個民團今（15日）召開記者會，要求立法明定校園禁萊豬，學童食安要入法保障，並對民進黨籍委員只提案督導卻不積極立法規範表示不滿，民團表示，執政黨有必要將萊豬的食安立場說明清楚，矇混放水的提案民眾都看得清清楚楚。

全教產總理事長林碩杰認為，政府不能用話術糊弄學生營養午餐的健康問題，加工肉品難以溯源是最大問題，立法院應明令禁止瘦肉精進入校園食材，並加重處罰嚴守學童健康。

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桃教產理事長熊書顯提到，教育部的函文也難以避免萊豬混入午餐食材，學生餐費大多每人30至50元間，在成本考量下，學生午餐的豬肉部分常以「肉塊、肉絲及肉末」的方式供應，這是最容易混入含有萊豬部分，以負責學校午餐人員的立場而言，並無法檢驗學生食用的豬肉是否都是國產豬，只能完全依賴供應午餐或提供食材廠商所給的保證資料。

高教工會研究員也是幼兒父親的陳柏謙表示，立法院必須有更具體的立法措施，明確禁止任何含有瘦肉精的食材進入到校園，對於校園內的多數學童而言，實務上根本沒有所謂可以「自由選擇」是否食用的可能性。而對政府驟然宣布開放萊克多巴胺的豬肉的決策程序與過程，再次拒絕與社會大眾、民間團體、甚至專家學者進行對話與辯論，反而採取獨斷的粗暴行徑，高教工會亦表示嚴厲譴責執政黨重回威權的退步行為。

民團表示，無法接受執政黨立法委員怠惰，不立法只督導、無罰則只函請，這些毫無法律效力的規範只淪為廢紙空話，要求校園要法律明訂禁止萊豬，學童食安要入法保障，並發起家長打電話給選區立委，下次不要投給不顧學童食安的無良立委。

