國會遷建來真的！　游錫堃指示成立諮詢委員會

▲立法院議場照。（資料照／記者徐政璿攝）

記者徐政璿／台北報導

立法院司法及法制委員會15日審查110年度中央政府總預算案。針對朝野立委關注立法院遷建問題，立法院秘書長林志嘉答詢時表示，立法院長游錫堃很有企圖心想推動遷建，已交代總務處成立遷建咨詢委員會。

立法院空間小，外界認為不具一般民主國家之國會規模，多年來均有遷址擴建聲音。游錫堃日前受訪表示，立法院是日治時代的台北第二女子高中的校舍，占地僅5884坪，比宜蘭縣議會還小，裏面很多空間不足，還有幾10年延續下來的違章建築與占用道路用地問題，他一直思考立法院未來到底要怎樣遷建。

游錫堃也以美國為例表示，總統要就任不是在總統府或白宮，而是要去國會山莊；英國國會則是除了把男變女、女變男做不到以外，無所不能。

國民黨立委李貴敏15日上午質詢時提出立法院遷建議題，林志嘉表示，游錫堃很有企圖心想推動立院遷建，現在也有部分些立委提出關於遷建的臨時提案，例如無黨籍立委林昶佐提案遷到中正紀念堂，也有中部立委提案遷到台中烏日或是成功嶺等。

國民黨立委鄭麗文認為，立法院現在的樣子，給外賓看了「也歹勢」，並追問院方對遷院的態度。林志嘉回應，希望這一屆立法院能至少產出一個遷建計劃，甚至要有地點出來，這樣才對這一任有交代。

民進黨立委蔡易餘質詢時也詢問遷建的可行性，林志嘉則說，遷建比較能徹底強化台灣國會，因為若只是把一個女子中學的校址變成國會，這在民主國家中，可以說是職等不相符，希望在游錫堃領導下能在這一屆啟動遷建，或至少完成評估甚至定案。