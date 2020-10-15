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吳濬彥轟「七年級抗爭時妳在舔馬」　徐巧芯反擊：高升的潑漆仔

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▲▼吳濬彥、徐巧芯隔空互槓。（圖／翻攝自吳濬彥、徐巧芯臉書）
▲吳濬彥（左）、徐巧芯隔空互槓。（圖／翻攝自吳濬彥、徐巧芯臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

台北市議員徐巧芯以千字文嘆「7年級生得罪了誰？」並問「只要國民黨倒了，台灣就會好了嗎？」遭民進黨宜蘭縣黨部副執行長吳濬彥吐槽，當年大家在街頭抗爭，徐巧芯在舔馬英九、領洪秀柱薪水。對此，徐巧芯14日晚間砲轟，原來是9月被判拘役30日的潑漆仔。

「七年級生得罪誰了？」一文12日在PTT發酵，徐巧芯14日在臉書以千字文道出，認真說起來，就是歸因於這個世代的否定，才擊垮了國民黨政權。「那些年輕的社運領袖也不斷告訴我們，只要國民黨倒了，台灣就會好了，再問一次真的嗎？」

對此，吳濬彥在臉書反擊徐巧芯，他表示，年輕人的尊嚴與那不值得一提的夢想，早就差點被國民黨跟台灣一起打包給賣掉了。

吳濬彥指控，七年級生所面對的那個苦難時代，就是你的老闆、當時的總統馬英九與兩岸政商權貴集團共謀推動的，自己是一個在工廠裡勞動的藍領青年，當時都知道台灣正在發生什麼事，鼓起勇氣上街頭跟眾人一起賭上青春，試圖校正馬英九帶台灣走向錯誤的經濟路線與政治路線，而同為七年級生的妳當時在哪裡呢？

吳濬彥接著列出，徐巧芯2013年起在國民黨的經歷，並質問「大家在街頭抗爭時，妳在舔馬英九領洪秀柱的薪水，想為七年級生的苦難代言，妳是不是搞錯了什麼？」

針對種種指控，徐巧芯14日晚間隔空嗆聲，吳濬彥原來就是2020年9月被判拘役30日的潑漆仔，這種人會有這樣的發言不意外啊，這些人該不會都是民進黨接下來要栽培的明日之星？這就黨工啊，什麼宜蘭青年。

徐巧芯批評，民進黨已經全面執政第二任，萊豬、教召等這些問題都是最近施政的「亮點」，引發民怨還不思解決也就算了，難不成下一屆還要把「打到國民黨」當口號？到底是誰在執政？該不會還是馬英九？

徐巧芯反酸，這麼喜歡在「街頭抗爭」的你，怎麼沒有去南鐵東移現場潑漆了呢？忘了你在太陽花潑漆完沒多久，就在民進黨裡高升，從青年部到發言人再到宜蘭備戰議員，哪有閒工夫再去幫忙。

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