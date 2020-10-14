最慘一代！七年級10大衰事「教召只排第4」　低薪22K由來超諷刺

▲後備人員的訓練。（示意圖／台南市後備指揮部）

記者周亭瑋／綜合報導

因應兩岸緊張情勢，國防部研議將教召選充年限，影響範圍甚廣，七年級生更首當其衝，因此「七年級生到底得罪誰」一詞在網上發酵。這回DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，整理出七年級10大崩潰衰事，沒想到讓眾人吵翻天的「教召延長」僅排名第4。

第10名：分紅費用化影響甚鉅

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為了與國際會計準則接軌，2008年「員工分紅費用化」政策正式上路，帳面清清楚楚，就算老闆要分紅，也得經過股東的檢視，雖然政策美意是保障股東的權益、減少作帳行為，但對基層員工來說，就是少了筆額外收入，這讓事業剛上軌道的七年級生哀鴻遍野。

第9名：廣設大學學歷貶值

為了減少學生壓力、提高高等教育教學容量，台灣那時開始廣設大學，因此大學文憑不再那麼珍貴，落在拚死拚活考進大學的人眼裡，真的心在淌血。

第8名：多元入學教改白老鼠

多元入學的優劣暫且不論，但對考生們來說，一點風吹草動都會刺激敏感神經，而聯考改制成學測與指考後，的確讓不少學生的心情受到影響。

▲七年級生成為教改白老鼠。（示意圖／記者林敬旻攝）

第7名：SARS疫情重創台灣

SARS當年肆虐台灣，許多大型活動被迫停擺，70年次尤其慘，大一入學碰上921大地震、大四遇到SARS疫情；換言之，人生中最青春的時光，都在哀戚的氛圍中度過。不僅如此，SARS期間，企業不是裁員，就是不願錄取新人，對當時的畢業生來說，工作真的不好找。

第6名：少子化成年壓力大

當年台灣亞洲四小龍的光環不再，還遭到金融海嘯重挫，加上物價飛漲、獨立意識抬頭，許多人選擇單身或頂客，造成社會少子化，而這些孩子也就是七年級生，成年後要照顧家人，一家老小都扛在肩上，生活重擔也越來越重。

第5名：金融海嘯導致經濟崩盤

2007年金融海嘯影響全球，不管書念得多高、去多有前景的外商發展，都被迫在這場海嘯中載浮載沉，而害人不淺的22K，也令七年級生不爽到極致。

▲2007年美國次級房貸風暴，造成全球金融混亂。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

第4名：教召延長有當不完的兵

七年級前段班要服18-24月的兵役，後段班也要當11個月，退伍後8年內都可能收到教召令；然而，近來受兩岸局勢影響，國防部正研擬教召新制，未來召訓年限將從8年延長至12-17年，於是七年級生再度躺槍。

第3名：薪資凍漲22K領超久

「年輕人只領22K」不僅是家喻戶曉的一句話，甚至成為時代寫照，其由來是當年面對金融海嘯衝擊，為拯救低就業率，政府提出「95-97學年度大專畢業生至企業職場實習方案」，鼓勵企業錄取找不到工作的應屆畢業生，薪水則由政府全額補貼，也就是22K。沒想到，美意被慣老闆扭曲，在此之後一堆公司只願開22K徵才。

▲對許多年輕人來說，買房已成了奢望。（示意圖／ETtoday資料照）

第2名：房價飛漲根本買不起房

五年級生搭上經濟順風車，買房不算難事，六年級多少還能在出社會時趕上經濟成長的餘波，而最苦的，莫過於碰上金融海嘯的七年級生們。2010年後，台商投資房地產，以及都會區都更等原因，房價大大躍進，但薪資卻凍漲，無疑將七年級生買房的夢想越推越遠了。

第1名：競爭壓力大被說草莓族

七年級生不僅因學歷貶值，導致前途坎坷，還碰上金融海嘯，自此22K纏身，加上一大批龍年寶寶，同期競爭壓力大，還被享盡時代優勢的前輩嘴砲「草莓族」、「爛草莓」，這讓他們無語問蒼天，很想大喊「自己到底得罪了誰啊？」