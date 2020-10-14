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「七年級生得罪誰？」王浩宇徐巧芯互槓　網看破藍綠：不如重新投胎

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▲▼「七年級生到底得罪誰」在PTT上掀起熱議。（圖／翻攝PTT畫面）

▲「七年級生得罪誰」在PTT上掀起熱議。（圖／翻攝PTT畫面）

記者蔡文鈴／台北報導

因應兩岸情勢緊張，國防部研議將教召選充年限，從原本退伍後8年內，延長為退伍15年內，影響範圍甚廣，七年級生首當其衝，PTT上更掀起「七年級生到底得罪誰」的討論。台北市議員徐巧芯也在臉書有感而發批評民進黨政策讓七年級生讓七年級生被犧牲，不過，桃園市議員王浩宇則在臉書反擊，七年級出社會的這幾年，剛好就是馬英九總統執政的這幾年。

徐巧芯在臉書感嘆，民進黨是這麼讓大家相信的，那些年輕的社運領袖也不斷告訴我們，只要國民黨倒了，台灣就會好了，容我再問一次，真的嗎？

徐巧芯指出，實價登錄新制等了好久卻只聞樓梯響，年輕人一樣買不起房，大多數人也沒感受到薪水有什麼明顯的變化，勞健保會不會破產政府仍舊避而不談，監察院長必須大菊為重，夸夸而談清廉但貪最大的是蘇震清，標案沒有利益迴避交給「自己人」評委來決定，另一方面，萊克多巴胺豬肉卻說開放就開放，教召的年限卻說延長就延長，南鐵東移說拆就拆。

徐巧芯也批評，太陽花的領袖好幾個都當了立委，核心人物之一的林飛帆也成為民進黨的實質掌權者，但並沒有任何一個人打算回憶起那段過往，負起責任完成當時的使命。

對於徐巧芯的指控，王浩宇隨即透過臉書反嗆，七年級出社會的這幾年，剛好就是馬英九總統執政的這幾年，22K造成薪資凍漲、油電雙漲、房價幾乎是坐直升機一樣垂直飆升。

王浩宇表示，馬英九親共、親中的經濟策略，更讓台灣的經濟過度依存於對岸，「我們七年級世代，從來不是受益者。」

王浩宇強調，蔡英文執政五年，雖然沒辦法像變魔術一樣一次改善所有問題，但薪資成長、房價所得比趨穩、生育補助完整、社會住宅的建設持續增加，軌道、捷運建設不只是集中在台北，台灣正在持續往前進。

網友在PTT上抱怨，「身為七年級生的我，是不是生錯時代了，是不是得罪上帝了，房價飛漲、薪資涷漲、廣設大學、多元入學、分紅費用化，一脫拉庫鳥事，現在連教召都要改為15年，X！七年級生是生來受罪的嗎？」

該貼文引發廣大迴響，獲得不少網友認同，「真的都欺負七年級的」、「7年級真的很衰」、「四五年級最爽」、「馬英九送你22k啦」，另外也有網友表示，「如果改成15年 我終身不投dpp」、「早就看破垃圾爛黨了，可惜其他黨更不爭氣」、「投藍投綠投白，不如重新投胎」。

▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▼桃園市議員王浩宇。（圖／資料照片）

▲王浩宇貼文「議員沒有資格辱罵公務員」挨告，檢方偵結不起訴。（圖／資料照片）

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