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徐巧芯批「教召改革」四不像：何不把4個月兵役改6個月？

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▲▼台北市議會市政總質詢,台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者李毓康攝）

記者蕭羽耘／台北報導

為提升後備軍人戰力，國防部宣布，教召年限從原本退伍8年延至15年。國民黨台北市議員徐巧芯12日批評，國防部把教召改得「四不像」，應該把軍事訓練役先從4個月提高到6個月，一步一步提升到一年，加上優化的訓練內容，國軍未來人力才會夠。

徐巧芯在臉書喊話國防部，她提到，針對兵役及教召的事件，已經不是第一次寫文章討論，但問題是國防部的政策竟然是用「擠牙膏」的方式發布，過程反反覆覆，這麼重要的政策，就應該一次性的正確釋出，才讓國人知道你是有深思熟慮過的，但現在這種做法，仍然只是飲鴆止渴。「既不承認他人點出的問題，又一直往那個方向改，可是又改的不直接、不完全，最後變成四不像。」

徐巧芯說，一開始說要加強教召，以一年義務役為優先，後來改成「後退先用」，意思是會召4個月的來，沒過多久現在又要再加碼把召訓年限延長至15年。讓她忍不住質疑，請問之前發文反駁說按原本的制度，後備也不會以4個月的軍事訓練役為主是什麼意思？如果不會的話，為何又要延長召訓年齡，讓義務役無法在2026年完全退掉？

徐巧芯提出，不是說編現比很高嗎？不是說募兵制時間增加，會以志願役選充後備為主，而非4個月軍事訓練役嗎？為何發布的政策恰恰與之相反，是要將教召選充年限，從原本的退伍後8年內，延長為退伍15年內？

她表示，說穿了就是不放手那些早期當一年義務役的離開體系，那為何更簡單、更直觀的的「增長軍事訓練役期間」不做？「把軍事訓練役先從4個月提高到6個月，一步一步提升到一年，加上優化的訓練內容，國軍未來人力才會夠。」

徐巧芯痛批國防部，現階段這種做法根本治標不治本，把退伍年齡一直延、一直延，只是讓後備的軍力一部分年紀很老，另一部分沒什麼經過訓練而已，戰力仍然不足。

至於國防部還編了新台幣60萬要去以色列「考察後備制度」，這讓徐巧芯大嘆：「你嘛幫幫忙！」她表示，以色列的兵強不是因為「教召」，如果編60萬只是去看教召，會有用嗎？

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