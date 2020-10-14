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徐巧芯千字文嘆「七年級生得罪誰」：多數人理想比不上月薪9萬元

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 ▲徐巧芯。（圖／ETtoday資料照）
▲台北市議員徐巧芯。（圖／ETtoday資料照）

記者蕭羽耘／台北報導

「七年級生得罪誰了？」一文12日在PTT發酵，台北市議員徐巧芯13日在臉書透露，有網友私訊她「謝謝妳幫我們七年級生年義務役說話」，她提到，自己也是七年級生也有很多感觸。

徐巧芯感嘆道，自己也是七年級生，今年過後整批七年級生都將滿三十。許多的七年級生所擁有過的共同回憶，是那一場2013年的太陽花學運，還有那時林林總總的各項抗議。站上街頭，訴說著的除了服貿協議之外，還有很多除此之外的不滿。

她提到，認真說起來，就是歸因於這個世代的否定，才擊垮了國民黨政權。在政治上，當時的民進黨與社會運動團結在一起，從2014年一路過關斬將到現在，也老了許多。

徐巧芯質問，那些年輕的社運領袖也不斷告訴我們，只要國民黨倒了，台灣就會好了。容她再問一次真的嗎？結果是實價登錄新制等了好久卻只聞樓梯響，年輕人一樣買不起房，大多數人也沒感受到薪水有什麼明顯的變化，勞健保會不會破產政府仍舊避而不談。

她諷刺，監察院長必須大菊為重，夸夸而談清廉但貪最大的是蘇震清，標案沒有利益迴避交給「自己人」評委來決定。另一方面，萊克多巴胺豬肉卻說開放就開放，教召的年限卻說延長就延長，南鐵東移說拆就拆。

她認為更可悲的，當年的訴求《兩岸協議監督條例》不知道去了在哪。早已打入冷宮。太陽花的領袖好幾個都當了立委，核心人物之一的林飛帆也成為民進黨的實質掌權者，但並沒有任何一個人打算回憶起那段過往，負起責任完成當時的使命。

徐巧芯感嘆，或許進入三十歲的我們，就是得習慣社會的現實與冷漠吧！幾十萬人付託的理想，不一定比得上每月9萬元的薪資。也許並不是哪一個特定人才會被套上現實的權力魔戒。比方說，前總統府發言人丁允恭疑似「權勢性交」，昔日的女權領袖因為已經成為民進黨立委，只好躲幾天再出來說「自己不是糾察隊」。

徐巧芯說，南鐵東移被強拆的昨天，那位老婦的眼淚沒有等到曾經說「對賴清德失望」的民進黨副秘書長林飛帆，對現任的副總統賴清德、民進黨籍市長黃偉哲說些什麼。更無從再去猜測，在街頭抗議美牛進口的那個年輕人是真心為了食安，還是為了以後自己的仕途。

徐巧芯直言，除了同婚法案蔡政府有一點勇氣以外，什麼社會公平正義，昔日讓大家感到熱血沸騰的一切有化為現實的政策了嗎？還是進到了另一個輪迴，只留給下一個世代複製的想像呢？是不是再過十年，七年級就會淪為民進黨帶頭鬥爭的對象？那時候的你我，再回頭想想2014年喧囂的街頭，會不會覺得更加諷刺呢？

徐巧芯最後祝福，無論如何就算辛苦，七年級的世代還是要帶著當年的氣魄走下去喔，祝福進入三十歲的世代的彼此能夠越來越堅強。

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