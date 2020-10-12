　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

被壓榨的一代？他列點嘆「七年級生來受罪」　網共鳴：根本白老鼠

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼職場,公職,上班族,職員,辦公室,企業,競爭力,白領。（圖／記者季相儒攝）

▲七年級生遇到政黨輪替，剛好經歷諸多改革。（示意圖／資料照）

記者黃可昀／綜合報導

前陣子吵很兇的教召年限計畫「從退伍8年延長至15年」，第一群受到影響的就是七年級生，引來不少人反彈。一名網友表示，身為七年級他覺得自己「生錯時代」，剛好生活在最艱難的一代，房價、升學制度等等都有很大問題，「七年級生是生來受罪的嗎？」

原PO在PTT發問，「七年級生得罪誰了？」30幾歲本該是個成家立業的年紀，但卻遇到房價飛漲、薪資凍漲，先前還有廣設大學、多元入學、分紅費用化，「就是一脫拉庫鳥事」，最近又傳出教召範圍可能改為退伍15年內，似乎所有不好的事都落在七年級生頭上，最讓他無奈的還是，「七年級根本是抗壓最高的一群，還被說草莓族，X！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲上班族,上班族早餐,早餐飲食不固定。（圖／記者林世文攝）

▲許多人認為七年級生是最抗壓的一代。（示意圖／資料照）

這篇文激起不少人共鳴，紛紛回應「高中遇SARS、大學遇學歷貶值、碩士遇金融海嘯」、「還有勞保健保等著改制哈哈」、「七年級最有印象就是被人說草莓族QQ」、「七年級的網路體驗就是各種半殘，環境不斷改變」、「七年級改了好多制度，根本白老鼠」、「七年級根本被壓榨的一代」。

但也有人認為，七年級生剛好遇到股市正活躍的時期，當時如果有好好投資理財，現在肯定能賺進大把收益，也並非原PO形容的這麼倒楣，「七年級也沒這麼不堪吧，台股創歷史新高，台積電從9X到450以上，七年級全程經歷過呢」、「七年級最好慘啦，畢業全投股市早就財富自由，就算沒投資跟到半導體廠起飛也自由了，檢討自己比較實在」、「用整個世代來評論實在是很蠢，講這種話應該魯蛇。」

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
她把中獎發票PO網...遭人掃描詐領！國稅局要追回提告
快訊／蘇貞昌視察國影中心　搭貨梯突下墜受困
快訊／諾貝爾經濟學獎出爐！　兩學者共獲殊榮
廟裡驚見「仙女遞香」激似2女星！網被電暈：該拜拜了
印士兵和指揮官吵架　連開5槍把他「爆頭」
點這裡，留個言吧! FB
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

韭菜盒「操灰搭」！她開火離開廚房　回來看鍋子秒傻眼：暗黑料理

麵攤菜單有錯字！千人「盯超久卻鬼遮眼」掀熱議　一看留言秒懂

找老研究員認乾爹疑詐財　中研院祭行政處分「平時考核加強控制」

不接受康軒版「道歉」　全教總將持續抵制：除非董座親自出面

大蟑螂爬烤肉串！幽默妹報實況「那個刷子」秒悲劇　網：旁白太可愛

康軒回應全教總！「學生有錯應找雙方來說」盼正面溝通

雲林跨5G新時代！淹水感測器助防颱　遠距醫療與互動授課試行

避虎頭蜂奪命攻擊！山林遭遇戰常見揮打...沒想到大家都錯了

廟裡驚見「有仙女在遞香」激似2女星！超正禮生電暈人：該拜拜了

南迴自強號車上廁所封住害旅客憋尿　台鐵曝原因：還有6間可用

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

藏巨大坑洞內！墨西哥神祕海灘　無人機拍絕美景象...網：像仙境

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

《新西遊記8》！殷志源變憤怒鳥：乾脆用替身　童話接龍「傑克與..」宋旻浩秒接「黃豆芽！」

宋旻浩新技能GET！P.O「戳那點」K.O他　姜鎬童兩手一掐..殷志源：以為骨頭碎了

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

韭菜盒「操灰搭」！她開火離開廚房　回來看鍋子秒傻眼：暗黑料理

麵攤菜單有錯字！千人「盯超久卻鬼遮眼」掀熱議　一看留言秒懂

找老研究員認乾爹疑詐財　中研院祭行政處分「平時考核加強控制」

不接受康軒版「道歉」　全教總將持續抵制：除非董座親自出面

大蟑螂爬烤肉串！幽默妹報實況「那個刷子」秒悲劇　網：旁白太可愛

康軒回應全教總！「學生有錯應找雙方來說」盼正面溝通

雲林跨5G新時代！淹水感測器助防颱　遠距醫療與互動授課試行

避虎頭蜂奪命攻擊！山林遭遇戰常見揮打...沒想到大家都錯了

廟裡驚見「有仙女在遞香」激似2女星！超正禮生電暈人：該拜拜了

南迴自強號車上廁所封住害旅客憋尿　台鐵曝原因：還有6間可用

陶喆讚歌聲「像小鳥翅膀」　韋禮安一聽告白：不想只做普通朋友！

第2波疫情襲歐洲！各國再祭新限制　英國利物浦成最高級警報城市

載人戰機一架要價12兆日圓　防衛省考慮引進無人機減少成本

韭菜盒「操灰搭」！她開火離開廚房　回來看鍋子秒傻眼：暗黑料理

闖國道蛇行害「9車連撞」！白目騎士超瞎理由曝　恐面臨百萬賠償金

陳同佳律師陳報士檢！潘母「下通牒」：12天後沒搭機將不幫忙求情

陳同佳委託理律辯護　刑事局：仍需向我方單一窗口投案

TOYOTA RAV4北美版74.5萬起開賣　TRD車型導入不鏽鋼前下護板

最美星空營地！住進台東美式露營車　看太平洋海景、唯美風車教堂

麵攤菜單有錯字！千人「盯超久卻鬼遮眼」掀熱議　一看留言秒懂

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

生活熱門新聞

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

「南卡」颱風將生成！未來路徑曝

轉A片挨告討拍　夢夢截圖打臉了

雞排咬下蟑螂味噴出　吃到蜚蠊蛋

台菜名店送上「喪宴菜」　美食作家嘆：文化傳承的消逝！

安卓玩遊戲容易卡！網反駁：一支用三年

全教總：14日將發動全民全面抵制康軒

南卡颱風生成！今明豪雨彈灌3地區

即／總站夜市要休市了！負責人現身訴委屈

系統出包鮮乳打1折　熊貓不認千筆訂單全取消

即／文化大學彩虹持續2小時原因曝　再戰9小時世界紀錄

發票中1000要扣4塊？他傻眼曝過程

更多熱門

相關新聞

徐巧芯批教召四不像　應把4個月改6個月

徐巧芯批教召四不像　應把4個月改6個月

為提升後備軍人戰力，國防部宣布，教召年限從原本退伍8年延至15年。國民黨台北市議員徐巧芯12日批評，國防部把教召改得「四不像」，應該把軍事訓練役先從4個月提高到6個月，一步一步提升到一年，加上優化的訓練內容，國軍未來人力才會夠。

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

教召年限擬從退伍8年延長至15年　這年才登出注意了

恢復徵兵　國民黨徐巧芯關鍵領袖

恢復徵兵　國民黨徐巧芯關鍵領袖

教召新制出爐　陳玉珍：現在情勢緊張2022年才上路有點太晚

教召新制出爐　陳玉珍：現在情勢緊張2022年才上路有點太晚

台美關係大躍進？立院通過《台美復交》決議

台美關係大躍進？立院通過《台美復交》決議

關鍵字：

七年級草莓族教召

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

Grace和好1年後認「對阿翔失望」！痛訴他只想炒飯

快訊／海軍官校新生收假未歸！住家墜12樓亡　母崩潰哭

夫妻月收7萬！細數支出「每天都大吵」快離婚　

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

實習女警嫌熱不穿防彈衣被罵哭

偷吃台北人妻12次被抓姦！軍人冒雨3樓跳窗

虎斑貓偷渡高鐵「被車長請下車」

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

屁孩起步撞10車　聽賠償臉青了

撿到手機送派出所！失主1句話惹怒她

超過8hr就算隔夜菜！硬吃心、腎臟恐壞掉

山西財大爆諾羅病毒集體感染

楊丞琳、李榮浩分開200天！強忍「我會好好的」

巴西辣模離奇失蹤！再現身變「赤腳裸體」

台東某高職霸凌！他遭木椅砸頭…死抓窗框抵抗片曝

更多

最夯影音

更多
女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過

女三寶國道上想事情自撞翻5圈　一旁BMW「魔性走位」成功閃過
陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

陳立農、奧運金牌選手狂遭小孩下戰帖　最後「這一招」...全場看傻！！

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

蕾媽交往宥勝前「還要Cover他約會」！　收工接到他浪漫驚喜…一臉想回家ＸＤ

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

捕捉野生阿湯哥「坐在高速火車頂上」拍攝！　見粉絲搶拍...反應超親民

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

變白了！「特勤吳彥祖」現身國慶 離開韓國瑜後著西裝入維安行列

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面