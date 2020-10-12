被壓榨的一代？他列點嘆「七年級生來受罪」　網共鳴：根本白老鼠

▲七年級生遇到政黨輪替，剛好經歷諸多改革。（示意圖／資料照）



記者黃可昀／綜合報導

前陣子吵很兇的教召年限計畫「從退伍8年延長至15年」，第一群受到影響的就是七年級生，引來不少人反彈。一名網友表示，身為七年級他覺得自己「生錯時代」，剛好生活在最艱難的一代，房價、升學制度等等都有很大問題，「七年級生是生來受罪的嗎？」

原PO在PTT發問，「七年級生得罪誰了？」30幾歲本該是個成家立業的年紀，但卻遇到房價飛漲、薪資凍漲，先前還有廣設大學、多元入學、分紅費用化，「就是一脫拉庫鳥事」，最近又傳出教召範圍可能改為退伍15年內，似乎所有不好的事都落在七年級生頭上，最讓他無奈的還是，「七年級根本是抗壓最高的一群，還被說草莓族，X！」

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▲許多人認為七年級生是最抗壓的一代。（示意圖／資料照）



這篇文激起不少人共鳴，紛紛回應「高中遇SARS、大學遇學歷貶值、碩士遇金融海嘯」、「還有勞保健保等著改制哈哈」、「七年級最有印象就是被人說草莓族QQ」、「七年級的網路體驗就是各種半殘，環境不斷改變」、「七年級改了好多制度，根本白老鼠」、「七年級根本被壓榨的一代」。

但也有人認為，七年級生剛好遇到股市正活躍的時期，當時如果有好好投資理財，現在肯定能賺進大把收益，也並非原PO形容的這麼倒楣，「七年級也沒這麼不堪吧，台股創歷史新高，台積電從9X到450以上，七年級全程經歷過呢」、「七年級最好慘啦，畢業全投股市早就財富自由，就算沒投資跟到半導體廠起飛也自由了，檢討自己比較實在」、「用整個世代來評論實在是很蠢，講這種話應該魯蛇。」