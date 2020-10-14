萬人火把聚武術　雲林藝陣文化祭10月23日西螺大橋「上陣」

▲雲林縣政府結合詔安客家文化將於10月23至25日舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」，雲林縣長張麗善今(14)日召開記者會，邀請全國民眾踴躍到西螺，體驗在地人文風情與大橋美景。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣政府結合詔安客家文化將於10月23至25日舉辦「西螺大橋藝陣文化祭」，舉火把遊行、七崁武術表演、名家書法揮毫、藝陣文化及媽祖繞境活動在西螺大橋輪番上陣，屆時延平老街也會有街燈佈置及街頭藝人表演，雲林縣長張麗善今(14)日召開記者會，邀請全國民眾踴躍到西螺，體驗在地人文風情與大橋美景。

西螺鎮是雲林縣文化底蘊深厚的鄉鎮，除有傳承已久的七崁武術、延平老街與東市場及福興宮太平媽祖繞境文化，及西螺米與醬油等傳統產業、麻糬、九層粿、三角大水餃等美食，更有因其鮮紅外表與綿延近兩公里的拱橋結構博得「遠東第一大橋」美名的西螺大橋，長年來成為雲林鄉親成長中的歷史記憶，富含觀光潛力。

雲林縣長張麗善表示，西螺大橋不只是遠東第一大橋，也可說是宗教大橋、媽祖大橋，每年大甲媽祖、白沙屯媽祖要進入雲林，一定會經過西螺大橋，為了宣傳西螺文化特色，縣府23日起一連三天晚間在西螺大橋上安排精彩表演，第一天的萬人舉火把「澹仔火迎暗景」，是非常好的詔安客家文化。

雲林縣議員李明哲表示，10月24日當天西螺七崁武術文教基金會將率領台灣最道地的西螺七崁武術師父們在西螺大橋廣場演出，並邀請打破金氏世界紀錄0.5毫米自動鉛筆芯雕刻的李健竹師傅到現場雕刻西螺七崁兵器，晚間將邀請平溪天燈國寶胡民樹大師製作天燈，並請書法協會共同為天燈題字，祈求國泰民安、風調雨順。

文化觀光處長陳璧君表示，10月23日首日開幕式將安排Coming True火舞、雲林子弟趙敦毅等表演團體與「萬人舉火把」活動，號召大家各持火把照亮西螺大橋，照亮濁水溪壯闊夜景，24日活動第二日，還有書法大師「藝起揮毫」，西螺七崁武術文教基金會也將於大橋廣場舉辦「西螺七崁武術嘉年華」活動，透過七崁武術表演，領略西螺武術的奧義。

10月25日則有藝陣演出，為配合藝陣表演，超過300年歷史的西螺福興宮協同舉辦太平媽祖繞境活動。此外，3日活動中，西螺延平老街有街頭藝人、胖卡市集、街燈，民眾遊玩西螺大橋之餘，也可以順路到延平老街欣賞街頭藝術表演、沉浸在街燈的絢麗氛圍，希望在本活動中刺激雲林觀光量能，讓西螺大橋成為台灣觀光新地標。

雲林縣政府本文化觀光處說明，活動自10月22日起將進行西螺大橋封橋5日，至10月26日恢復通行，敬請用路人注意本活動相關交通資訊，並依標誌指示行駛，可改以溪州大橋或其他替代道路行駛。

▲10月24日當天西螺七崁武術文教基金會將率領台灣最道地的西螺七崁武術師父們在西螺大橋廣場演出，透過七崁武術表演，讓民眾領略西螺武術的奧義。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



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