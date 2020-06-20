雲林邀超級紅人榜許志豪主持　百位選手爭奪「西螺歌王」寶座

▲雲林縣西螺鎮明日舉行「第三屆西螺喉賽擂－鎮長盃歌唱比賽」初賽，決賽第一名獎金高達2萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

疫情趨緩，各單位紛紛推出活動邀約民眾一同走出戶外，雲林縣西螺鎮將舉行「第三屆西螺喉賽擂－鎮長盃歌唱比賽」，吸引許多鎮民踴躍報名參加，西螺鎮共27里，各里只有一名能脫穎而出進入總決賽，明（21）日晚間將在西螺大橋廣場舉行初賽，將有近百位參賽選手齊聚一堂展歌喉。

6月21日舉辦初賽，6月27日端午連假將在大橋下西側草坪舉辦精彩刺激的總決賽，27里選手一同爭奪西螺歌王寶座，第一名能抱回現金2萬元，今年特別設計「T字型伸展舞台」，讓選手及觀眾們互動零距離，選手走秀同時評比「里長創意造型獎」及「最強加油團」獎項，各里選手將代表自己的里出戰。

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西螺鎮長鄭玲惠表示，今年受到新冠肺炎疫情影響，原定3月舉行，最近疫情趨緩，又抵擋不住鄉親的熱情，因此決定在6月底舉辦，今年特別邀請到超級紅人榜許志豪來擔任總決賽主持人，提升整體比賽層級，希望讓喜愛歌唱的鎮民有機會體驗星光舞台、展現個人才華。

西螺鎮公所表示，中央政府推行「防疫新生活運動」，舉辦歌唱比賽就是希望大家都能走出戶外、呼吸新鮮空氣，落實防疫之餘，也能放鬆享受生活，今年歌唱比賽特別結合公益，邀民眾一起做愛心，初賽及決賽當天只要持今年5、6月發票2張即可兌換摸彩券一張，西螺鎮公所預計募集萬張發票捐贈給雲林縣公益團體。

▲雲林縣西螺鎮明日舉行「第三屆西螺喉賽擂－鎮長盃歌唱比賽」初賽，決賽第一名獎金高達2萬元。（圖／記者蔡佩旻攝）

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