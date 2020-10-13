頭戴探照燈摘虎頭蜂窩被反攻　狂叮20針...新竹男倒地身亡

▲男子前往採虎頭蜂，卻反遭攻擊致死。（示意圖／資料照／花蓮消防局提供）

記者陳凱力／新竹報導

北埔一名王姓男子日前採集虎頭蜂時遭到反攻，頭部、身體、四肢都被虎頭蜂攻擊，因帶探照燈的關係，讓他的頭部成為重攻目標，螫叮高達10多針，發生嚴重過敏反應，腫脹嚴重，王男被攻擊後當場不支倒地，雖被友人發現求救119，不過王男仍在途中失去生命徵象，送醫後宣告不治，警方製作完筆錄後將依程序報請相驗。

▲消防人員趕地現場時，王男已倒臥在地。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

新竹一名60歲的王姓男子，11日晚間10點多與4、5名友人一同前往北埔地區抓蝦，途中王男離開友人，獨自前往附近的蜂窩採虎頭蜂，卻沒想到虎頭蜂發現入侵後展開攻擊，王男閃避不及，被虎頭蜂在頭、手、身體等處螫了1、20針後，不支倒地。

王男的友人在附近抓蝦也被螫了一針，擔心王男可能被虎頭蜂攻擊才過去查看，只是一到現場卻發現王男已倒臥在地，友人趕緊通報119，王男傷重，在送醫途中就已失去生命徵象，到院急救後仍宣告不治。

▲王男被虎頭蜂叮發生嚴重過敏反應，頭部成劇烈腫脹。

據了解，王男過去也曾抓過虎頭蜂，日前他在現場發現虎頭蜂窩，因此與友人相約昨晚抓蝦時，即告知友人他要去採虎頭蜂。為了此次採集，王男還特別前往宜蘭花了5000元購買標準採蜂設備，在行前友人還特別叮嚀他千萬要小心，沒想到即使是採蜂老手，準備充足仍遭虎頭蜂攻擊，由於王男頭戴探照燈，反而成為虎頭蜂攻擊的顯著目標，除了身體與四肢，就屬頭部被螫叮的最嚴重，10多針攻擊，讓他的頭部產生嚴重過敏反應，警方製作完筆錄後依程序報請相驗。

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