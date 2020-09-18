雙寶媽再驗出2條線　竹科男回推受孕期傻眼：不是休兵期？



▲竹科陳男的妻子外遇，還為小王懷孕，陳男對2人求償100萬。（示意圖／達志）

記者陳凱力／新竹報導

一名竹科工程師發現妻子外遇，見她為了小王不惜鋌而走險，冒著被發現的風險在仍有婚姻的情況下，為小王懷孕生子，工程師一氣之下告上法院，對2人求償100萬。法官認為，人妻與小王行為已逾越社會能容忍的異性交往關係，嚴重破壞婚姻幸福，判2人應連帶賠償50萬。

竹科陳姓工程師說，他與妻子古女結婚2年，育有2名子女，2019年發現妻子行蹤成謎，經常三更半夜與不知名男性聊天，還曾拋夫棄子離家出走數日，直到女兒無意間說出「媽媽都一直牽田叔叔的手」，他才懷疑綠雲罩頂。

陳男在妻子手機查看Line對話，發現她在8到12月間與田姓董座的像情侶一樣情話不斷，甚至還提及懷有田男的骨肉，只是他從2019年8月後就沒有碰過妻子，而妻子曾在其間與田男共遊菲律賓，所以孩子根本不是自己的種。

陳男認為，田男介入自己的家庭，使婚姻破碎，還讓妻子離家，迫使孩子失去母親照顧，而妻子為了幫田男生孩子，在與自己有婚姻關係的情況下為對方懷孕，造成他難以想像的痛苦，要求2人連帶賠償100萬。



古女辯稱，陳男偷看手機已重大侵害她的隱私及人性尊嚴，主張證據不能做為不利被告的證據，且她的手機一度被陳男搶走，而網路世界本來就是虛虛實實，真偽難辨，line中對話也只是玩笑之詞，無法證明2人有交網、通姦，不能認定他們有超過一般男女正常交往。

古女說，2019年11月間她與丈夫帶孩子到日本玩，沒想到丈夫卻懷疑她外遇而動手打她，丈夫經常威脅離婚、或帶小孩去死，兩人婚姻本來就有問題，認為陳男索賠100萬金額過高，要求法官駁回。

田男向法官表示，不知道陳男提出的內容是否為他與古女對話，且到菲律賓出遊是許多朋友一起去，之前曾聽古女說，因為陳男會打老婆，若某日晚上幾點前她沒打電話報平安，就請他代為報警，要求法官駁回所請。

法官調查，古女主張手機的對話記錄是被丈夫搶去所得到的證據，不具證據能力，但法官查看當日報警情形，是因田男誤以為古女遭下藥，警方抵達現場才發現古女是喝酒，意識清楚，並載古女回娘家，而陳男也坦承未經同意查看古女手機，但事涉古、田2人是否侵害配偶法益，證據本來就取得不易，雖未獲同意，但不法程度輕，基於證據保全的必要性考量，原告提出2被告LINE的對話記錄沒有過度損害2人的隱私權。

而古、陳2人Line對話，都提到曾有性交行為、古女懷孕時身體的變化，古女：「小田田妳的骨肉耶」，田男回：「愛你一直都有準備阿我愛的人，幫我生孩子，開心都來不及了」，內容並非朋友間所聊尺度，也不是一時起鬨的戲謔言語，若2人沒有發生性行為，就不會談及懷孕，行為已逾越社會能容忍的異性交往關係，已達破壞婚姻幸福的程度。古女也坦承孩子不是陳男的，但辯稱不知是誰的種，法官認，2人外遇行為已不法侵害陳男配偶法益，判古、陳2人應連帶賠償50萬。

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