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中秋蜂最兇！花蓮護管員遭虎頭蜂螫休克　吊掛送醫撿回一命

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▲虎頭蜂螫人致死的案例時有所聞，這也是造成許多人聞「蜂」色變的主因。（圖／花蓮消防局提供，下同）

▲▼虎頭蜂螫人致死的案例時有所聞，這也是造成許多人聞「蜂」色變的主因。（圖／花蓮消防局提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

中秋月圓人團圓，但是越接近中秋節虎頭蜂卻是越兇猛，花蓮縣消防局提醒民眾中秋節從事戶外活動當心遭虎頭蜂「圍爐」猛攻。花蓮消防局表示，日前發生林管處護管員於和仁礦區附近山區執行任務時，遭蜂螫咬昏迷休克的案件。所幸經通報119緊急報案處置，透過花蓮縣消防局及空中勤務總隊的合作救援下，患者終於順利在90分鐘內送醫救治恢復清醒。

其實自清明過後一直到中秋之前，正是消防人員疲於奔命為民「除蜂」的旺季。消防局統計2019年9月18日~2020年9月18日間，全年累積共有2080件次的除蜂案件出勤，而2020年4月5日（清明）至2020年9月18日（旺季）間就有1445件次，佔全年除蜂案件的69.47%。因此從清明至中秋間稱為旺季不為過。

▲虎頭蜂螫人致死的案例時有所聞，這也是造成許多人聞「蜂」色變的主因。（圖／花蓮消防局提供，下同）

更讓人擔憂的就是遭蜂螫咬，因為虎頭蜂螫人致死的案例時有所聞，這也是造成許多人聞「蜂」色變的主因。但一般民眾也常把虎頭蜂與其他胡蜂甚至是蜜蜂搞混。虎頭蜂在分類上屬於昆蟲綱（Insecta）膜翅目（Hymenoptera）胡蜂科（Vespidae）中胡蜂亞科（Vespinae）胡蜂屬（Vespa）。從生態的角度而言，捕食性的胡蜂，尤其是虎頭蜂，卻也對世界各地的養蜂業造成威脅。虎頭蜂對經濟、人類健康與生態系的衝擊有極嚴重的影響，其捕食大量的獵物進行育幼，會對當地的原生物種競爭食物資源，造成原生種的胡蜂、鳥類、爬蟲類等食物短缺，破壞了自然的食物鏈和森林生態系統的循環，因此造成生態上重大危害。

對人類而言，除了上述的危害之外，最害怕的就是遭到蜂螫。消防局統計2020年4月5日~9月18日間，遭蜂螫受傷而報案的共計有57件之多。而蜂螫到人的反應卻也因人而異，蜂螫後最危險的就是人體對蜂毒中所含蜂蛋白的過敏反應，有些體質過敏的人被螫一針後就可送命，蜂螫最主要的危險性便在於此。

▲虎頭蜂螫人致死的案例時有所聞，這也是造成許多人聞「蜂」色變的主因。（圖／花蓮消防局提供，下同）

清明過後一直到中秋之前，正是消防人員疲於奔命為民「除蜂」的旺季。

虎頭蜂的社會性極強，還會群集攻擊，由其秋冬季節正值蜂巢構築的時期，而且是蜂后產卵孵化具有生育能力的下一代蜂后時期；因此巡邏的工蜂會加大警戒區域，變得更凶猛，以防下一代被消滅，警戒範圍更可達數十公尺之遠，進入到警戒範圍之內，都可能被虎頭蜂視為侵犯而遭到主動攻擊。

建議從事農作或野外活動時應做好虎頭蜂防護措施，儘量穿著長袖長褲，勿穿著鮮豔衣服、噴灑香水及大聲喧嘩；看到單飛的虎頭蜂，表示已進入牠們的棲息範圍，最好停止前進並遠離，切勿用手拍打虎頭蜂，避免引起蜂群攻擊。虎頭蜂的毒針也與蜜蜂不同，為獵食生存工具，可連續終生重複使用、多次螫叮，並不像蜜蜂（蜂針有倒鉤狀之構造）螫後，會在受害者皮膚留下毒囊。

倘若真的不慎遭到虎頭蜂螫咬，由於毒性潛伏可達數小時甚至是數天，除了被螫時的劇痛外，如果被螫次數不多，數分鐘～數小時內的身體會出現過敏反應，過敏反應來得越快、危險性越高。過敏反應可能為發癢、暈眩、胸部不適、眼瞼嘴唇等部位明顯腫脹；但如果被數十隻或是多次螫傷，或本身體質，嚴重者則可能會產生喉頭水腫、呼吸困難、身體虛弱、乃至過敏性休克，也可能引發瀰漫性血管內凝血反應甚至死亡。

若遇到蜂群攻擊時，應分秒必爭快跑（團體攻擊時分開奔跑），並保護頭部，可用衣物蓋頭，或一面跑一面用衣物在頭頂輪轉，將衣物拋出 (虎頭蜂會對被攻擊目標噴放化學物質，以告知其他同伴集中攻擊)並朝反方向快跑。

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