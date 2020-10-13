兄弟上山採蜂蛹...哥哥慘遭樹幹壓頸喪命！虎頭蜂群阻救援

記者洪靖宜／高雄報導

高雄桃源區一對吳姓兄弟與一名高姓友人，3人穿著防護服前往七坑溫泉山區寶來溪畔，想採集虎頭蜂蜂窩內的蜂蛹。但哥哥不慎遭鋸斷倒下的樹幹壓住脖，無法動彈，加上被虎頭蜂攻擊，弟弟與友人只好至寶來派出所向警方求助。警消於3小時後趕到，燃燒樹葉、樹枝並以煙霧驅趕虎頭蜂，最後消防隊員穿著防護服將人救出，但吳男已經死亡。

▲吳男上山採蜂蛹卻被樹壓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）





▲吳男上山採蜂蛹卻被樹壓 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

經警方調查，家住桃源區一對吳姓兄弟，39歲的哥哥與36歲弟弟於10日晚上8時許，和46歲的高姓友人一同前往桃源區七坑溫泉山區下游，徒步約300公尺處採集虎頭蜂的蜂蛹。隔日凌晨1時許，哥哥因懂怎麼採集又有裝備，因此一人前往採集，其他兩人在附近休息，原本說好採完後打燈表示收工完成，但2人遲遲等不到暗示，回到現場察看才驚覺事態嚴重向警方求助。

警方到場發現虎頭蜂數量眾多，因此派2名消防員全副武裝前往救援，消防人員穿著防護衣並燃燒樹葉、樹枝，以煙燻方式驅趕虎頭蜂，隨後再將被樹壓住的吳男救出，但吳男因不慎遭鋸斷的樹幹壓及脖子，且有虎頭蜂於身旁攻擊，面部已明顯呈現紫色，已無生命跡象。

六龜分局表示：虎頭蜂到10月初秋時蜂巢達到最大，蜂蛹開始羽化成蜂數量最多，所以秋天是虎頭蜂最兇悍的季節，民眾上山應注意安全，著淺色長袖衣褲並戴帽防護，勿擦香水。遇上虎頭蜂時要冷靜勿拍打，且盡快離開現場。

時間對我們來說完全沒用！

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