台積電面試前2週上吊亡！清大化工博士生前薪資曝　師生震驚：不可能找不到工作

▲清大一名化工博士疑似因求職壓力大而選擇輕生。（圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

一名畢業於清大博士班的林姓男子，疑因求職不順導致壓力過大，選擇在新竹一處天橋輕生。林姓博士輕生的消息也造成社會關注高學歷求職是否更加困難，目前為止清大並未對外說明，不過據校內師生說，系上原以為林男是因病過世，只感嘆人世無常，沒想到林是因壓力大選擇輕生，得知此事，大家情緒都很低落。

據了解，年近40的林姓男子前年於清大化工博士班畢業，畢業後陸續在清大繼續博士後研究，每月約有5、6萬的薪資，直到今年1月終止，當時林男和同事說自己想要到外面找工作，但不知為何，林男卻在9月中於新竹某處陸橋輕生，且留有簡訊交代後事。

林男在輕生前，曾以LINE簡訊交代事情，包括銀行帳戶與身後財產等等，並要家人不要難過，警方發現林男雖順利取得博士學位，但求職之路並不順遂，1年多前還有求診紀錄，原本預計2週後要到台積電面試，卻在面試前就選擇走上絕路，辦案人員懷疑他可能因為無法承受求職的壓力，因而走上絕路。

對此，清大校方低調不願對外說明，側面了解，林男的家屬在他過世後對外一致宣稱是因心血管疾病驟逝，校方也不知道林男輕生一事，但據校內師生表示，「清大化工系博士畢業不可能找不到工作」，除了學校有博士後研究可以做，教授也會幫忙介紹工作，不可能眼睜睜看著學生成為失業一族。

林男的家屬也在3天前於林的臉書公布他因病驟逝消息，家屬說，林的個性內斂，許多事會選擇放心上，不說出口，為人善良體貼怕造成別人困擾，因此家人也選擇一切從簡。若有思念他的朋友，有想跟他說的話，可以發訊給他或是回覆貼文，相信他在另一個世界都會看得到的。

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