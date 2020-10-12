避虎頭蜂奪命攻擊！山林遭遇戰常見揮打...沒想到大家都錯了

▲▼攻擊性強的黑腹虎頭蜂及高懸於枝頭上蜂巢。（圖／林業試驗所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭福山植物園日前發生有7名遊客，在水生植物區遭虎頭蜂攻擊，就醫後幸無礙。虎頭蜂讓人聞蜂喪膽，林業試驗所指出，虎頭蜂對於黑色、表面粗糙或隨風飄動的頭髮，會特別注意，建議於山林活動時穿著淺色、表面光滑的長袖衣褲、戴帽子及穿著運動鞋，同時避免使用有香氣的化妝品。而黑腹虎頭蜂攻擊性最強，離巢10公尺是保持安全的距離。

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林業試驗所表示，疫情期間大家瘋山林，也要格外注意虎頭蜂喔！加上今（2020）年風調雨順，沒有颱風侵擾，虎頭蜂窩的數量與規模都相對龐大，且秋冬之際虎頭蜂必須頻繁覓食以累積度冬的能量，因此虎頭蜂活動也特別頻繁。

而大部分的人會聞「蜂」喪膽的原因，大概都是因為虎頭蜂惡名昭彰的螫人意外事件，傷者輕則疼痛紅腫，重則休克死亡，蜂螫最主要的擔憂就是蜂螫後的過敏反應所引起的致命性。

台灣記錄有9種虎頭蜂，半數種類都普遍分佈台灣全島山林。秋季當蜂群數量達到高峰時，一窩虎頭蜂數量往往可達成千上萬隻，也就是我們最容易聽到有人被蜂螫的意外發生。但從生態的角度而言，虎頭蜂可扮演授粉者和捕食者的角色。胡蜂捕食蠅類、蚜蟲、蝗蟲和鱗翅目幼蟲等害蟲以哺育其幼小，因此牠們在控制害蟲族群上有相當之貢獻。

虎頭蜂築窩地點的選擇往往相當隱密，因此不易為人察覺，其危險性便在於此。但虎頭蜂並不會主動攻擊人類，預防原則就是保持距離，不要主動攻擊虎頭蜂，這樣就可降低遭到蜂螫的機會。

共同防衛是虎頭蜂這類社會性昆蟲的一大特色，會發動攻擊大多是因為蜂窩固有的領域遭受外物入侵，而且種類不同引起攻擊的距離也不一樣。黑腹虎頭蜂攻擊性最強，10公尺是保持安全的距離。

林業試驗所所長張彬表示，秋天是虎頭蜂活動頻繁的季節，提醒到山林活動的遊客，遇上虎頭蜂時，「一定要保持冷靜，不要有揮打、快速搖晃頭部等動作，盡速沉穩大步離開現場」，可降低被蜂螫的危機。若被虎頭蜂螫傷出現嚴重過敏反應時，宜儘速送到醫院治療。

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