瓦拉米登山口摘除虎頭蜂窩　24日上午路段封閉管制

▲瓦拉米登山口虎頭蜂窩位置。（圖／公路總局提供）

記者王兆麟／花蓮報導

公路總局第四區養護工程處玉里工務段22日表示，為配合林務局花蓮林區管理處玉里工作站將24日進行瓦拉米登山口摘除虎頭蜂窩工作，當天台30線0K+000~4K+200瓦拉米登山口至南安瀑布路段，實施交通封閉。

公路總局表示，封閉管制時間為9月24日（星期四）上午5時至12時止，請用路人配合現場交通管制人員，造成不便敬請諒察。

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▲每年清明過後一直到中秋之前是「除蜂」的旺季。（圖／記者王兆麟翻攝）

其實自清明過後一直到中秋之前，正是「除蜂」的旺季。消防局統計2019年9月18日~2020年9月18日間，全年累積共有2080件次的除蜂案件出勤，而2020年4月5日（清明）至2020年9月18日（旺季）間就有1445件次，佔全年除蜂案件的69.47%。因此從清明至中秋間稱為旺季、不為過。

日前也曾發生林管處護管員於山區執行任務時，遭蜂螫咬昏迷休克的案件。所幸經通報119緊急報案處置，透過花蓮縣消防局及空中勤務總隊的合作救援下，患者終於順利在90分鐘內送醫救治恢復清醒。

提醒民衆若遇到蜂群攻擊時，應分秒必爭快跑（團體攻擊時分開奔跑），並保護頭部，可用衣物蓋頭，或一面跑一面用衣物在頭頂輪轉，將衣物拋出 （虎頭蜂會對被攻擊目標噴放化學物質，以告知其他同伴集中攻擊）並朝反方向快跑。

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