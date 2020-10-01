大自然的限量！雲林「虎頭蜂月餅」白蛹入餡　一窩僅可做30顆

▲「虎頭蜂月餅」除以蜂蛹入餡、月餅外皮上還放了隻烤熟的虎頭蜂，十足刷新了消費者三觀。（圖／記者蔡佩旻攝）



記者蔡佩旻／雲林報導

中秋節市面上月餅口味、造型琳瑯滿目，雲林縣北港鎮新興烘焙坊15年前研發出將虎頭蜂做成「虎頭蜂月餅」，蜂蛹入餡、月餅外皮上還放了隻烤熟的虎頭蜂，十足刷新了消費者三觀，因蜂巢來自野生，限量製作賣完就沒了，業者蘇立吉打開冰箱指出，為保持新鮮，在月餅製作前一刻才會開使瓦解蜂巢取蛹以保新鮮。

新興烘焙坊老闆蘇立吉指出，秋天就是虎頭蜂最頻繁出沒的季節，身為北港義消的他，時常協助民眾捕捉虎頭蜂及拆解蜂窩，早期虎頭蜂都拿來泡酒、炒麻油吃，2005年突發異想試著取材製成月餅，雖是蛋黃酥的外型但餡料可不一般，切開除了豆泥、桂圓更有白色蜂蛹一同入餡，鹹甜的口感獲得不少民眾喜愛，一顆蜂窩僅可製作30顆月餅。

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▲「虎頭蜂月餅」，雖是蛋黃酥的外型但餡料可不一般，切開除了豆泥、桂圓更有白色蜂蛹一同入餡，鹹甜的口感獲得不少民眾喜愛，一個蜂窩僅可製作30顆月餅。（圖／記者蔡佩旻攝）

業者蘇立吉表示，餅店是家傳祖業，而當義消是本身為民服務的熱情，蜂巢數每年都不樣其實逐年漸減，野生虎頭峰不同於飼養蜜蜂，全年都有幼蟲，虎頭蜂的產季約在每年6月至12月，平地的蜂窩就大約在秋季才有，採回來的蜂巢會先完整放入冷藏室，讓虎頭蜂進入假冬眠狀態，在12月過後發現的蜂窩則大部分已是空巢。

▲為了符合消費者需求，虎頭蜂月餅禮盒一點不馬虎，特地量身定做木盒，月餅雖吃完了，漂亮的木盒再利用，使用之際讓人想起送禮人的心意。（圖／記者蔡佩旻攝）

這款「虎頭蜂月餅」從老闆本身捕捉虎頭蜂的功伕，再以十足的創新口感製餅，加上月餅外型以烤熟的完整虎頭蜂點綴，可說完全是頻實力圈粉。每年都有固定的老饕提早下訂單，但可惜的是大自然的限量讓虎頭蜂窩可遇不可求。除此之外，為了符合消費者需求，禮盒一點不馬虎，特地量身定做木盒，月餅雖吃完了，漂亮的木盒再利用，讓人想起送禮人的心意。

▲虎頭蜂窩大約在秋季才有，採回來的蜂巢會先完整放入冷藏室，讓虎頭蜂進入假冬眠狀態，一顆蜂窩僅可製作30顆月餅。（圖／記者蔡佩旻攝）

新興烘焙坊除了虎頭蜂月餅外，卡通造型鳳梨酥也是當地民眾購買率最高的月餅，比起四四方方的鳳梨酥，月兔、小熊、貓咪的造型月餅更得人喜愛，蘇老闆說，多數購買月餅的消費者大多是用來送人，但許多人大人光看都膩了更別提是小孩子願意主動拿起來吃，因此以可愛造型製作兒童專屬的鳳梨酥，全天然的鳳梨內餡沒有多餘的添加物，也意外圈了一群小粉絲。

▲比起四四方方的鳳梨酥，月兔、小熊、貓咪的造型月餅更得人喜愛，全天然的鳳梨內餡沒有多餘的添加物，也意外圈了一群小粉絲。（圖／記者蔡佩旻攝）

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