水美溫泉會館違建倉庫！周水美：10月底前拆除　未來考慮申請成合法

▲水美溫泉會館。（圖／翻攝自google map）

記者袁茵／台北報導

台北市政府無給職市政顧問、北市商圈產業觀光發展聯合總會長周水美，13日被爆出旗下經營的北投水美溫泉會館蓋違建。對此，周水美表示，因為北市府工務局拆除大隊說希望先拆，所以確定10月底之前就會先拆除，但未來會考慮申請成合法倉庫。

周水美的北投水美溫泉會館13日被爆出蓋違建，台北市政府建築管理工程處主任秘書洪德豪證實，水美溫泉會館於9月26日再度被舉報興建違建，現在正在進行行政流程，完成後會查處。從紀錄來看，水美溫泉會館於2007年曾被檢舉，後來自行拆除。

周水美13日中午受訪時表示，這棟旅館已經有快60年的歷史，早期是有一些文件，後來有違建部分要拆除時，當時就拆掉了，但新來的總經理不了解，看到有這麼一個倉庫，就將它恢復，恢復時其實裡面也沒在營業，就是放一些備品、大小毛巾、盥洗用具等，裡面沒有幾坪，非常小。

周水美表示，被查報後就說告訴總經理，如果可以申請的話就跟建管處說明，因為該大樓其實建蔽容積還沒用完，如果可以申請，就申請合法倉庫，但如果建管單位認為目前為止是違建，那要拆除就拆除；目前工務局拆除大隊有說希望先拆除，所以會在10月底之前拆掉，這個只是小倉庫而已，把它拆掉也沒什麼大礙，更不會造成建物危險性。

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