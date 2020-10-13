　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

水美溫泉會館違建倉庫！周水美：10月底前拆除　未來考慮申請成合法

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼水美溫泉會館。（圖／翻攝自google map）

▲水美溫泉會館。（圖／翻攝自google map）

記者袁茵／台北報導

台北市政府無給職市政顧問、北市商圈產業觀光發展聯合總會長周水美，13日被爆出旗下經營的北投水美溫泉會館蓋違建。對此，周水美表示，因為北市府工務局拆除大隊說希望先拆，所以確定10月底之前就會先拆除，但未來會考慮申請成合法倉庫。

周水美的北投水美溫泉會館13日被爆出蓋違建，台北市政府建築管理工程處主任秘書洪德豪證實，水美溫泉會館於9月26日再度被舉報興建違建，現在正在進行行政流程，完成後會查處。從紀錄來看，水美溫泉會館於2007年曾被檢舉，後來自行拆除。

周水美13日中午受訪時表示，這棟旅館已經有快60年的歷史，早期是有一些文件，後來有違建部分要拆除時，當時就拆掉了，但新來的總經理不了解，看到有這麼一個倉庫，就將它恢復，恢復時其實裡面也沒在營業，就是放一些備品、大小毛巾、盥洗用具等，裡面沒有幾坪，非常小。

周水美表示，被查報後就說告訴總經理，如果可以申請的話就跟建管處說明，因為該大樓其實建蔽容積還沒用完，如果可以申請，就申請合法倉庫，但如果建管單位認為目前為止是違建，那要拆除就拆除；目前工務局拆除大隊有說希望先拆除，所以會在10月底之前拆掉，這個只是小倉庫而已，把它拆掉也沒什麼大礙，更不會造成建物危險性。

其他人也看了這些新聞...

► 瘦肉精使牛隻死亡率增加91%　果蠅攀爬能力受損
► 民眾黨發起「標萊豬」公民連署：籲民進黨勿犧牲國人換取政黨利益
► 新北營養午餐全面禁瘦肉精　侯友宜：嚴重違規不排除永不續約

振興一下我們的美麗

►過期票券讓你發大財　快翻出來爽賺1.5倍東森幣

ET快訊
伴娘婚禮激吻新郎　新娘現身出面「還原私下內幕」
揭婚姻瘡疤不忍了！余皓然控王中平私下「真面目」無奈求助娘家
快訊／北投路口「電桿突斷裂倒塌」！　30歲女騎士遭壓
快訊／又出現大陸境外移入！台商赴江蘇工作染疫
快訊／國1泰山段5車連環撞　3車道封閉回堵
點擊下載MangoTV 即刻追劇追綜藝！
點這裡，留個言吧! FB
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

南鐵東移拆除最後拒遷戶　陳椒華請命：盼保留迴旋梯結構

范綱皓：羅智強你鄉土劇演不夠？現在要演穿越劇？

傳基隆捷運稱「南基捷運」　柯文哲：改名就開始賺錢？

水美溫泉會館違建倉庫！周水美：10月底前拆除　未來考慮申請成合法

彭紹瑾宣布投入桃園市長選舉　被點名對手鄭運鵬回應了

蔡英文搭車2小時上山視察雷達站　親送「麻辣鍋」給官兵暖身

影／蘇貞昌批了彭紹瑾辭呈　被點名參選桃園市長還有這3人

國民黨：原來要求蔡英文謙卑、蘇貞昌道歉、陳吉仲下台這麼難

全力推動智慧機械及航太產業升級　盧秀燕：視中央補助辦追加減

影／桃園罷王總部二階段連署達標！3萬8888份連署書　今送市選委會

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

陶晶瑩cover JYP新歌曝女兒狂跳抖肩舞　許願：希望能把這首歌送我

全昭旻.Lovelyz美珠「三行詩狂歪樓」變19禁！　Jessi脫口「和姑姑...」劉在錫.張東潤大傻眼

年輕爸左顧右盼「往車底丟2包」　裝沒事開車走人！尿布獨留原地

騎公車專用道遭攔停「拒簽罰單」　中年男暴怒跳針嗆警：開就對了！

取名超重要！她街訪路人網路ID 他笑曝中二名「乂瘋狂的小風乂」

南鐵東移拆除最後拒遷戶　陳椒華請命：盼保留迴旋梯結構

范綱皓：羅智強你鄉土劇演不夠？現在要演穿越劇？

傳基隆捷運稱「南基捷運」　柯文哲：改名就開始賺錢？

水美溫泉會館違建倉庫！周水美：10月底前拆除　未來考慮申請成合法

彭紹瑾宣布投入桃園市長選舉　被點名對手鄭運鵬回應了

蔡英文搭車2小時上山視察雷達站　親送「麻辣鍋」給官兵暖身

影／蘇貞昌批了彭紹瑾辭呈　被點名參選桃園市長還有這3人

國民黨：原來要求蔡英文謙卑、蘇貞昌道歉、陳吉仲下台這麼難

全力推動智慧機械及航太產業升級　盧秀燕：視中央補助辦追加減

影／桃園罷王總部二階段連署達標！3萬8888份連署書　今送市選委會

克蕭大聯盟初登板時還只是小學生　安德森將在國冠G2掛帥先發

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」搶下PUMA代言　首波帥照電暈粉絲

南鐵東移拆除最後拒遷戶　陳椒華請命：盼保留迴旋梯結構

米可白摔車戲「左半身突不能動」　醫生診斷「胸鎖乳突筋損傷」

公費流感疫苗夯「8天打掉224萬劑」成人搶打、幼兒接種卻比去年少

范綱皓：羅智強你鄉土劇演不夠？現在要演穿越劇？

出動吸把無效！她求救「馬桶塞住了」曝原因　網笑噴：醃一下

明天11點開搶！麥當勞哆啦A夢抱枕第二波來了　療癒大頭、銅鑼燒款一次收

瀨戶大也出軌風波預計將受懲處　但暫不會取消東奧內定資格

傳基隆捷運稱「南基捷運」　柯文哲：改名就開始賺錢？

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

政治熱門新聞

羅智強爆中天關定了　下一家是這間

陳水扁自：沒我再盼百年台南也看不到煙火

罷王總部二階段連署達標　近4萬份連署書送選委會

快訊／康軒願刊「道歉啟事」　女員工赴新北勞工局協調結果出爐

蘇貞昌視察國影中心　20名記者擠搭貨梯突下墜受困

清澈海底秀國旗！帛琉大使18秒國慶祝賀片超美

應延長軍事訓練役役期！他：而非延長退伍士兵管制年限

快訊／吳釗燮：帛琉團體行「通過機率大」

鮮肉選里長「狂曬養眼照」背景曝光

前助理被捕　卓榮泰駁斥：不識此人

瘦肉精使牛隻死亡率增加91%

簡舒培爆：大安區地下室塞31個廚房

扁喊不會逃亡　控法一押再押

北北基首長坐下來！侯友宜：盼捷運汐民線動工

更多熱門

相關新聞

淡水違建塞93房69衛　15天速拆光

淡水違建塞93房69衛　15天速拆光

新北市違章建築拆除大隊9月中實行第一波強制拆除收費案，把位於淡水區英專路、鶯歌區中正二路2處違建拆除，其中淡水的違法出租套房高達93房69衛，原本預估拆除天數約需20至30天，最後只花15天就超前完成拆除作業。兩項工程費用合計約85萬元，後續將向違建所有人收取，納入市庫以為統籌使用。

「我家樓上不要出租套房」　 新店住戶掛布條槓鄰居

「我家樓上不要出租套房」　 新店住戶掛布條槓鄰居

車庫門口架圍籬　付200萬才能過

車庫門口架圍籬　付200萬才能過

高級別墅DIY違建：我是自保

高級別墅DIY違建：我是自保

友人瘋舉報違建物件　網曝最慘下場狂嘆

友人瘋舉報違建物件　網曝最慘下場狂嘆

關鍵字：

水美溫泉會館周水美違建

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

酷炫哭了！孫生砲轟瑋哥：整天裝可憐不打拼

嘎嘎退團隱身5年「改當上班族」！領低薪現況曝

「檢查綠色胸罩」女大生控前男友操場性侵

點牛丼外送！正妹開餐盒見「抹布丼飯」

景文科大鹹濕迎新　6學長姊下場曝

墾丁南灣活春宮！台女遭閨蜜起底

帶台北女友回老家！屏東男秒被分手

上網賣筆電！正妹撒嬌砍價　下秒閉嘴

蘆洲宮廟仙女禮生神到了！本業是老師

熊貓外送員腿一抬…掉出美臀形狀

女大生剛手術…台中23歲男「探病性侵」

小鬼潮牌AES重新開幕日期藏洋蔥

媽1人扛2行李箱搭錯車！女兒當眾連環爆踢6腳

爸爸2千萬買原油正2！女大生崩潰

即／南卡甩水彈　4縣市豪雨警戒灌2天

更多

最夯影音

更多
KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在

KID公開「紀念小鬼的刺青」！　聚會留他位子：希望他一直都在
曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

曾痛失愛女...半年後獲給超大驚喜 她「再次懷孕」夫淚：寶貝回家了

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

徐若瑄忘記「師兄」吳宗憲：有劉德華誰看你！　《大熱門》主持人金鐘4槓後錄影...「狀態極爛」

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

前鎮路有多平？陳致中跳給你看　網友：高雄人這麼好騙？

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

視障弟弟獨自回家！他一路守候　全程緊張+狂冒冷汗...超級擔心

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

最終出清 只到10月底！

最終出清 只到10月底！

東森寵物雲商城改版前最後出清！超過300項寵物用品等你撿便宜，絕對不能再錯過！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面