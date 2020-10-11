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淡水超狂違建出租「一屋塞93房69衛」　強拆大隊上門15天急速鏟平

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▲▼淡水超狂違建出租「一屋塞93房69衛」　強拆大隊上門15天急速鏟平。（圖／東森新聞）

▲新北市9月實行第一波強制拆除收費案，15天拆掉淡水93房69衛違建套、雅房。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

新北市違章建築拆除大隊9月中實行第一波強制拆除收費案，把位於淡水英專路、鶯歌中正二路2處違建拆除，其中淡水的違法出租套房高達93房69衛，原本預估拆除天數約需20至30天，最後只花15天就超前完成拆除作業。兩項工程費用合計約85萬，後續將向違建所有人收取，納入市庫以為統籌使用。

《新北市強制拆除違章建築收費自治條例》今年7月16日經議會三讀通過，並於8月19日公告施行，優先針對有違害公共安全、環境衛生、占用公有地等5類20項違章建築物，公告收費標準及收費對象進行強制拆除收費。拆除大隊9月中實行首波強制拆除收費案，鎖定淡水英專路、鶯歌中正二路2處違建。

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▲▼使用者付費 首波違建強拆新北市府入帳85萬。（圖／新北市政府工務局）

▲▼使用者付費 首波違建強拆新北市府入帳85萬。（圖／新北市政府工務局）

▲淡水英專路為高密度套房違建，內部磚造隔間高達93房69衛。（圖／新北市政府工務局）

拆除大隊表示，淡水英專路為高密度套房違建，經勘查確認內部磚造隔間高達93房69衛，違建套、雅房面積共約1200平方公尺，原本預估拆除天數約需20至30天，不過經屋主積極同步派工協助，最後僅15天就完成拆除作業，拆除費用也從原本預估的75萬元，降低為56萬元。

另處鶯歌中正二路違建屬於鐵皮建築，原本預計要10天才能拆除，市府平均每出動1輛吊車12人，最後歷時6.5天完成作業，核算後實際拆除費用為29萬元。新北市拆除大隊科長林奕佐表示，「我們本來也是預估要10個工作天，後來有用一些切斷梁柱的方式，所以才6.5天就完成了。」

▲▼使用者付費 首波違建強拆新北市府入帳85萬。（圖／新北市政府工務局）

▲鶯歌中正二路違建屬於鐵皮建築。（圖／新北市政府工務局）

拆除大隊強調，自今年強制拆除違章建築物收費自治條例通過後，針對違建行為人進行收費，若逾期未繳納時，將依法移送行政強制執行，後續會依實際拆除費用，向違建戶收取拆除相關費用，落實使用者付費，以減少使用納稅人的錢支付特定拆除費用，實現社會公平正義。

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