樂團演奏太大聲！他深陷「尖叫耳鳴地獄」3個月　旅館內崩潰輕生

▲英國一名退役消防員罹患耳鳴,不堪其擾,最終走上絕路。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)



記者吳美依/編譯

來自英國北安普頓(Northampton)的退役消防員格倫(Glen Mitchell)與妻子琳達(Linda Mitchell)前往酒吧聆聽樂團表演,由於現場音量實在太大,令人非常不適,因此提早離開。沒想到,格倫此後罹患嚴重耳鳴,最後甚至因此走上絕路。

《鏡報》報導,格倫40歲出頭時因膝蓋受傷而退休,儘管享有退休金,仍持續學習,並在皇家郵政(Royal Mail)分揀辦公室工作,非常熱愛人生。琳達說,「你離開表演時,耳朵聽見的聲音會有一點模糊,但隔天起床時,這種感覺通常就會消失」,她隔天早上就恢復正常,但老公仍覺得耳朵疼痛,一直聽見近似尖叫的高頻率「嗶嗶」聲。

格倫非常痛苦,根本無法工作,他前往北安普頓綜合醫院(Northampton General Hospital)看診,確定罹患耳鳴,儘管醫師再三保證幾天內就會康復,但卻事與願違。

