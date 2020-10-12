樂團演奏太大聲！他深陷「尖叫耳鳴地獄」3個月　旅館內崩潰輕生

▲英國一名退役消防員罹患耳鳴，不堪其擾，最終走上絕路。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者吳美依／編譯

來自英國北安普頓（Northampton）的退役消防員格倫（Glen Mitchell）與妻子琳達（Linda Mitchell）前往酒吧聆聽樂團表演，由於現場音量實在太大，令人非常不適，因此提早離開。沒想到，格倫此後罹患嚴重耳鳴，最後甚至因此走上絕路。

《鏡報》報導，格倫40歲出頭時因膝蓋受傷而退休，儘管享有退休金，仍持續學習，並在皇家郵政（Royal Mail）分揀辦公室工作，非常熱愛人生。琳達說，「你離開表演時，耳朵聽見的聲音會有一點模糊，但隔天起床時，這種感覺通常就會消失」，她隔天早上就恢復正常，但老公仍覺得耳朵疼痛，一直聽見近似尖叫的高頻率「嗶嗶」聲。

格倫非常痛苦，根本無法工作，他前往北安普頓綜合醫院（Northampton General Hospital）看診，確定罹患耳鳴，儘管醫師再三保證幾天內就會康復，但卻事與願違。

Husband tragically killed himself in hotel after pub gig made life unbearable https://t.co/5Ku9huBwnP pic.twitter.com/7dxDQvltwO — Daily Mirror (@DailyMirror) October 6, 2020

格倫曾說，總感覺有蟲子飛進頭裡，由於無法入睡，直到凌晨3點還在街上踱步，試圖讓自己筋疲力竭。他在等待下次看診與治療期間，一度吞下整罐藥物尋短，但被救回一命後，可怕的聲音卻仍揮之不去，甚至絕望地詢問妻子，「妳為什麼不讓我死呢？」

格倫順利看診後，開始服用協助入眠的藥物，在耳部加裝「白噪音機」，情況一度好轉。但是好景不長，他的耳鳴沒有顯著改善，依舊無法工作，過了一陣子後，症狀甚至惡化轉為聽覺過敏，更換藥物只讓事情變得更糟糕，整個人都非常消沉。

格倫罹病大約3個月後，即將迎接53歲生日。他某天心情很好地向妻子表示，已經計畫好與朋友出去玩，並在外過夜一天。琳達一度擔心老公想不開，但仍選擇相信對方，未料隔天下班回家，就發現警察已經在家中等候，帶來丈夫的死訊。

據悉，格倫被發現在北安普頓的一間旅館中輕生，只留下一張寫著遺言的紙條。琳達如今在當地慈善機構Deafconnect全職工作，替擁有聽力問題的民眾提供幫助。她回憶起去世的丈夫時表示，「我知道格倫不想死，他只是想要擺脫耳鳴的地獄」。

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