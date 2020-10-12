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牙痛5天快崩潰！他狂抹「持久凝膠」想舒緩　慘被2警護送飆車送醫

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▲牙痛。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲國外一名男性網友牙痛難耐，竟把「持久凝膠」塗在牙齦上。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／編譯

國外一名男性網友牙痛難耐長達5天，竟突發奇想，把用於陰莖、延長性行為時間的「持久凝膠」塗抹在牙齦上，最後在2名員警的護送之下緊急送醫。他在美國論壇Reddit分享慘痛經驗，自嘲是「老二奶油男孩」（penis cream boy），簡直是「史上最爛的超級英雄」。

網友表示，其下巴、牙齒與鼻子都感到劇烈疼痛，「就像一根冰錐刺進腦袋」，任何一點小動作都會加劇痛苦，服用止痛藥也毫無起色，實在難以忍受。最後，他決定與妻子一起去購買口腔內修復凝膠（oragel），但出門前卻先拿出「持久凝膠」塗在牙齦上。

網友在店外等待時，被疼痛逼得一邊焦慮踱步，一邊摀著下巴，還不時拍打耳朵，自言自語，就在引起旁人側目時，「持久凝膠」的麻痺效果卻突然爆發，「我像是一隻剛吃到檸檬的英國鬥牛犬，瘋狂流口水」。他感覺非常混亂痛苦，轉身才看見2名員警，試圖解釋時，卻只是發出「口齒不清、呻吟和語無倫次的噪音」。

▲▼警察,員警,警車,案發現場,兇案,逮捕。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲網友在2名員警的護送之下飆速送醫。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

員警見狀，立刻通報醫護單位，卻發現救護車皆在執勤中，立刻發動警車並鳴笛，飆速把男子送去醫院。網友抵達急診室時，疼痛沒有減輕，仍在流口水，「我完全無法配合，就像是毒癮發作一樣抽搐」。

醫護人員替網友注射鎮定劑，卻對於眼前景象毫無頭緒，直到患者的妻子趕來解釋一切。網友回憶，「他們甚至沒有試圖隱藏就大笑了起來，笑聲還在急診室迴盪」。他之後在院內待了6小時，慘痛經驗不斷在院內瘋傳。

許多網友紛紛留言，「這太搞笑了，我能想像那天晚上對你來說是個惡夢」、「我可以向你保證，這會是你接下來幾年一直講述的故事」、「兄弟，我真為你感到難過，但到底為什麼會把性愛時光使用的凝膠塗在牙齦上？」

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