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印度兵開5槍「爆頭」指揮官秒逃！軍警在兵工廠狂搜36hrs↑抓不到

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▲▼印度軍隊加強邊界巡視。（圖／路透）

▲印度一名士兵與指揮官發生爭執，開槍擊斃對方，其中好幾顆子彈命中頭部。圖為印度軍隊加強邊界巡視。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

印度中央邦（Madhya Pradesh）的卡特尼兵工廠（Ordnance Factory Katni）爆發一起可怕案件。國防安全部隊的55歲士兵辛格（Shakar Singh）於10日晚間連開5槍，當場擊斃一名低階指揮官，他隨即持槍竄逃，躲藏在工廠園區內。軍警出動搜捕，但至今超過36小時，仍無法找到嫌犯蹤跡。

綜合印媒報導，辛格曾經涉入處理部隊布署與財務事務，他在晚間大約7時55分時與45歲低階指揮官西卡拉（Ashok Shikara）因爭奪事務權力發生激烈口角，一連開了5槍，其中好幾顆子彈都命中對方頭部。

辛格立刻趁著混亂之際，抓著一把英薩斯突擊步槍（INSAS rifle）逃逸。他的步槍內至少還有15發子彈，在躲避過程中斷斷續續與其他長官通話，一度威脅，如果有人靠近就要自殺。

雖然軍警立刻出動追捕，甚至找來家人喊話，出動無人機勘查，但無奈兵工廠園區內有許多高大灌木叢，建築物數量龐大且構造複雜，因此他們至今仍無法找到嫌犯確切位置。

警察局副局長沙基瓦爾（Lalit Shakyavar）說，嫌犯「有時會表達出投降的準備，但過了一會兒又改變心意……我們正在盡最大努力確保他讓步」。

但是，辛格在11日晚間就把手機關機，因此案發至今超過36小時，仍毫無進展。西卡拉的遺體目前已經送往接受驗屍。

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