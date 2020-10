陸使館氣炸施壓遵守一中！印度記者遭約「喝茶」笑：北京早被孤立

▲ 印度獨立記者考爾表示,陸駐印使館施壓當地記者如何報導台灣雙十國慶。(圖/翻攝自推特)

記者羅翊宬/綜合報導

新冠肺炎(COVID-19)疫情在全球激速擴散、加上中印邊境持續以來發生武裝衝突,助長印度國內的反中情緒,中國大陸駐印度使館施壓當地媒體報導國慶,更使得使館外被掛滿慶祝台灣雙十國慶海報。而有消息指出,印度記者至今仍持續收到來自陸駐印使館聯繫,插手「教導」在遵守一中原則下,應使用何種政治詞彙報導台灣。

印度獨立記者考爾(Aditya Raj Kaul)昨(10)日在推特發文表示,有消息證實,中國大陸使館試圖與印度媒體、記者取得連繫,藉由向印度記者施壓,並干預印度媒體在「一中原則」上所持有的立場,來寫出令北京當局滿意的報導。

考爾諷刺地在推文底下回覆道,「在印度,新聞自由是受到保障的,我們又不是伊斯蘭馬巴德(巴基斯坦首都)。」

考爾在推文中分析,中國大陸顯然感受到印度慶祝台灣雙十國慶的熱烈之情,北京當局感受到濃烈的孤立感。

而考爾也在推文中說明事件後續,表示聽說被陸駐印使館「約談喝茶」的記者已斷然拒絕。

考爾的推特也聚集其他曾被「約談」、或是聽聞相關事件的印度記者討論,他們認為其實北京當局早就走錯這盤棋,因為他們應該、也必須體悟到,印度是自由民主的國度,新聞報導自由受到法律保障,無論是政府、或是外部政治勢力,都無法輕易干預媒體如何報導「專制」的中國。

NEW: Chinese Embassy is desperately reaching journalists in New Delhi, India to tweet against the #TaiwanNationalDay celebrations. New intimidation. China clearly feeling the heat over celebrations in India for Taiwan. Beijing being isolated. I am told journalists have refused.