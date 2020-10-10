　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

印度執政黨幹部中使館外貼雙十海報　嗆別壓迫台灣

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼在中國駐新德里大使館外的路燈柱和路樹上，掛著祝賀中華民國國慶日快樂的海報。（圖／翻攝自推特）

▲印度使館區掛著祝賀中華民國國慶日快樂的海報。（圖／翻攝自推特）

文／中央社記者康世人新德里10日專電

印度人民黨德里黨部發言人巴加9日深夜在中國駐印度大使館外張貼祝賀台灣「國慶日快樂」海報。他今天告訴中央社記者，此舉是要讓中國知道印度與台灣都是自由的國家，不受專制壓迫。

中國駐印度大使館日前發函警告印度媒體在報導中華民國雙十國慶時，應該遵守「一個中國」原則，引發印度社會反彈風波愈演愈烈。

繼印度網友在社群媒體發起張貼中華民國國旗慶祝雙十國慶圖片後，執政的印度人民黨（BJP）德里黨部發言人巴加（Tajinder Pal Singh Bagga）昨天深夜帶人前往使館區，把100面印有中華民國國旗和「台灣，國慶日快樂」標語的海報，貼在中國駐印度大使館前道路的每支路燈上。

巴加今天接受中央社記者電話訪問表示，他知道中國駐印度大使館蠻橫地發函給印度媒體指示「這個能做，那個不能做」後，就找人訂做了100面「慶祝台灣雙十國慶」的旗幟，為的是抗議中國試圖影響印度的民主自由。

他強調，印度和台灣都是民主自由的國家，中國不能蠻橫地告訴主權獨立國家「這個可以做，那個不能做」，尤其是印度人民更無法忍受中國試圖以專制主義壓迫印度的言論自由。

巴加強調：「昨晚的行動，是要讓中國好好認識民主制度。」

談到台灣，巴加表示，他其實曾在2018年參加一個台印大學交流計畫，到台灣待了20天，他對台灣留下美好印象，包括高科技的城市、乾淨的街道、友善的人民還有自由的生活，跟專制的中國形成強烈對比。

巴加說，他很早就知道台灣與中國的不同，以及台灣受到中國長期壓迫，他也曾在印度舉辦和參與幾次支持台灣、反對中國壓迫的活動。

巴加指出，這次要感謝中國，「因為中國發函給印度媒體的舉動，讓更多人知道中國專制而惡劣的真面目，也讓更多人知道自由獨立的台灣」。

另一名印度人民黨女性青年領袖、社會運動家阿惜芙（Lubna Asif）也說，印度民眾最近已因中國隱匿2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情，還有入侵印度拉達克領土等作為，更加認清這個粗暴的強鄰，而中國駐印度大使館發函給媒體的舉動，更加惹起印度人民的憤怒。

她說，透過這次印度民眾在網路上發起貼「台灣的國旗」慶祝雙十國慶的活動，有更多印度民眾知道台灣也和印度一樣是個民主自由的國家，相信會有更多人支持印度不要畏懼中國的壓力，加強與台灣交往。

根據推特（Twitter）在印度的最新統計，有「台灣國慶日」（#TaiwanNationalDay）標籤的話題，已經成為印度推特今天熱門話題的前3名，更曾一度打敗印度人最愛的板球運動，站上第一名。

中國大使館上午在獲悉館前的馬路出現慶祝雙十國慶的海報後，已找人拆除。

一名在新德里工作的劉先生告訴中央社記者，他上午近7時騎自行車經過中國大使館前時，看到路上一片慶祝雙十國慶的旗海，還興奮地拍下珍貴畫面，但等到他8時40分結束自行車運動回家經過中國大使館時，這些海報已被移除。

不過，劉先生說，能夠見到印有國旗和慶祝雙十標語的海報在中國大使館前飄揚，還是覺得非常興奮和開心，他要感謝中國大使館恐嚇印度媒體的舉動，讓台灣能見度大增。

►票券擺到過期？逮就補！快來換成東森幣

ET快訊
曾之喬合照瘦子半蹲掉出渾圓亮點！往下看「一片透視」噴鼻血
「台灣靈異節目始祖」近況曝光！女星10年前狂撈7位數下場超悽
雅頓「隱藏版神奇乳霜」下殺2.6折！588元讓乾荒退散
快訊／京華城地下2樓驚見乾屍　死者身分曝光
點這裡，留個言吧! FB
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！研究顯示遭人類傳染

刷到爆！日電車站員A走178張「遺失交通卡」狂刷31萬

牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾教堂祭壇！　路人目睹激戰畫面嚇瘋

印度執政黨幹部中使館外貼雙十海報　嗆別壓迫台灣

聖母瑪利亞顯「神跡」？　粉筆畫像時隔13年突重新浮現

英軍UFO密件延至2072年才公開！　前國防部調查員曝驚人內幕

8歲男童問「怎麼都沒人來」！水族館員「超直球回答」...網全笑噴

棉條塞5天險害命！她下體狂飄臭「摳出發黑塊」　發燒嘔吐陷昏迷

吉爾吉斯示威延燒「進入緊急狀態」！前總理驚躲暗殺　座車被槍轟

神鬼國小生！韓13歲女童爽竊家人身份證成功搭機　安檢人員全傻眼

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

林志穎媽現身：我不是惡婆婆　媳婦陳若儀揭「破褲事件」真相

陳立農面對「失控小孩」秒嚴肅！　「吹哨建立規矩」…汪蘇瀧服了

白車台灣大道快車道違規右轉　 騎士直接撞上...遭壓車底身亡

檢舉達人連拍...黑衣男氣炸踹車 疑積怨已久！民眾：他引起公憤

兒時「遭蚊子叮咬」他染病左腳巨腫 痛苦20年！就醫無解藥...他樂觀面對

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！研究顯示遭人類傳染

刷到爆！日電車站員A走178張「遺失交通卡」狂刷31萬

牧師揪2女嗨玩「3P性虐」裸滾教堂祭壇！　路人目睹激戰畫面嚇瘋

印度執政黨幹部中使館外貼雙十海報　嗆別壓迫台灣

聖母瑪利亞顯「神跡」？　粉筆畫像時隔13年突重新浮現

英軍UFO密件延至2072年才公開！　前國防部調查員曝驚人內幕

8歲男童問「怎麼都沒人來」！水族館員「超直球回答」...網全笑噴

棉條塞5天險害命！她下體狂飄臭「摳出發黑塊」　發燒嘔吐陷昏迷

吉爾吉斯示威延燒「進入緊急狀態」！前總理驚躲暗殺　座車被槍轟

神鬼國小生！韓13歲女童爽竊家人身份證成功搭機　安檢人員全傻眼

2歲蔡桃貴吃紅燒青蛙湯！萌眼盯碗公「青蛙翻肚」大口嗑比讚

獨／當20年綠葉奪金鐘…軍人老爸來電「你就是不得體」　馬力歐被訓話

阿嬤電鍋蒸馬卡龍！慘變「鹹蛋黃+燒焦控肉」　他笑：爺爺說好吃

日職／火腿雙洋砲下二軍不影響　有原航平完封勝歐力士

中職／余德龍腰不適下二軍　郭永維頂替一軍

鍋貼併咖啡　八方雲集捧6500萬現金買丹堤69%股權

美驚爆「逾1萬隻水貂」感染新冠亡！研究顯示遭人類傳染

快訊／北市中正區「男18F高樓外騰空」！　目擊民眾嚇壞報警

單場7記三分球　羅賓森寫落選新秀決賽新紀錄

2020台南國慶焰火　交管接駁措施即時訊息一覽

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

國際熱門新聞

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

狼魔出獄復仇性侵少女　她被活活燒死

空姐「下體藏1包」運毒！故事超鼻酸

中國駐印度使館外「掛滿台灣國慶海報」！

誤把台灣當北韓！BBC直播國慶大典　主播大聊金正恩

他「真槍實彈」捐精　已造150娃

台男問存100萬娶烏克蘭新娘有多爽被潑冷水

節目揭露太衝擊！人夫先性侵再換妻

夾娃娃夾不中請警察到場　店員秒尷尬

諾貝爾和平獎今晚將揭曉！譚德塞榮登熱門榜首

兒時遭蚊咬！他沒錢醫放任20年腫成「5倍大象腿」

川普、拜登第二次總統辯論　美主辦單位取消

她開卡丁車「頭髮捲車輪」慘死

小六生「我的偶像是...」　師氣瘋轟出課堂

更多熱門

相關新聞

雪隧回堵1公里！國5湧北返車潮

雪隧回堵1公里！國5湧北返車潮

今天是國慶連假第二天，根據高公局1968 APP顯示，國5北上車流較多，時速僅20到40公里，雪隧到頭城匝道入口回堵約1.5公里，預計車多壅塞情形將持續到深夜11點。明日上午9點國5也會湧向北返車潮，預計至晚上7點紓解。另外，今晚台南漁光島將施放國慶煙火，屆時台南、仁德系統路段將會有壅塞狀況。

台南山上水道博物館人潮強強滾！

台南山上水道博物館人潮強強滾！

雙十國慶　新北569對新人登記結婚

雙十國慶　新北569對新人登記結婚

籲馬英九別刷存在感　民進黨：蔡英文任內做了他8年達不到的成績

籲馬英九別刷存在感　民進黨：蔡英文任內做了他8年達不到的成績

林為洲建議黨名「去中國」

林為洲建議黨名「去中國」

關鍵字：

印度台印國慶雙十使館印度人民黨

讀者迴響

發燒話題

地震 小鬼黃鴻升 新冠肺炎 三倍券 金曲獎 金正恩 唐鳳 魏如萱 颱風即時 王令麟 長江三峽大壩 竹內結子 捷運環狀線 金馬獎 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 停班停課 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 王令麟 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 鹿胎盤

熱門新聞

SWAG愛情片外流　吳夢夢硬起來告了

魚療太酥麻　她嗨到毒死整池魚

館長中槍一個月　屁孩放話：黑社會暴動

韓女團被騙拍「丁字褲照」曝內幕

私廚月薪50K「一周煮5餐」　高雄哥面試怒炸

3男搶付飲料錢「全場尷尬」！外送員：真悲哀

獨／饒河「地瓜父子」真相起底！媽現身氣炸

最貴自助餐！她夾滿2個便當盒580元

陳香菱被騙炮「300萬也被領光」

墾丁南灣2男2女活春宮　網友驚呆

琳妲請求不要再鬧！瑋哥：事實跟妳理解的差很多

連千毅賣直升機假的　檢戳破拍賣內幕

總站夜市塞爆！居民怒：台中提早跨年

「E.SO」來源維基百科錯很大

清潔工遭酒駕猛撞　家屬放棄急救

更多

最夯影音

更多
「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」

「陳小春主動陪玩Jasper」兒子：不要！！　爸爸拿水桶、水管狂射...應采兒虧「變態」
國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

國道想事情...她高速偏移撞大車　360度「騰空翻轉」5圈！僅輕傷

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

相戀1年！高顏值女女戀「互求婚」 她爆淚告白：想守護妳每個輩子！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

滑手機被攔...女騎士機車輾女警　失控大吼：是妳擋在我前面的！

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

偏鄉少棒隊孩子「第一次來台中」　店家端免費...他們主動收拾致謝

熱門快報

賞屋有獎　跟著專家開好房

賞屋有獎　跟著專家開好房

你知道東森購物要賣房嗎?10/14起週三晚上8點在家輕鬆看屋，預約賞屋還能享好禮多重送

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲商城慶中秋

寵物雲商城慶中秋

中秋烤肉 毛孩也想吃肉肉！輸入「ss100」現折100「ss200」折200

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面