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少龍突舌吻：有沒有感覺？　信徒「這東西很噁心」求檢警幫忙丟掉

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▲▼ 中華中正黨少龍(徐浩城)妨害性自主案，送信徒的小尊神像。（圖／讀者提供）

▲信徒覺得少龍加持過的小尊神像很噁心，紛紛拿出來請辦案人員幫忙處理掉。（圖／讀者提供）

記者劉昌松／台北報導

華興靈修中心負責人徐浩城(少龍)涉嫌猥褻性侵「仙女班」成員遭起訴，許多被害人急著想把女兒救出來，也覺得自己先前買來少龍加持過的小尊神像「很噁心」、「好像在監視」，拜託辦案人員幫忙拿去處理掉，但不少信徒至今信仰少龍，不願離開，仍定期聚會靈修，北檢正另案偵辦少龍涉吸金詐財8000萬元案。

▲▼少龍除了猥褻女信徒，還很愛唱歌。（圖／翻攝自臉書【仙華唱片-少龍粉絲團】）

▲少龍自稱心靈歌手，聽他的歌可以治療新冠肺炎。（資料照／翻攝自臉書）

北檢查出，少龍自稱五教共主、心靈歌手、天斬大將軍，2016年起，要信徒提供200多名20到30歲，未交過男友且無性經驗的女兒加入仙女班，並頒發「道宮宮女新生活規則」，嚴禁「思親」、「思凡」，灌輸仙女們若不順利靈修，將下地獄輪迴，也會影響家人修行，不聽話的仙女，會被踢出仙女班，截至6月分為止，仙女班成員剩下約60多人。

據了解，仙女班成員中，不乏姊妹檔，雖然工作、生活都受到嚴密監控，但仙女們彼此有機會互相交換訊息，知道誰被少籠單獨召見、受到侵犯，有仙女因為私下和公司男同事見面，被少龍要求脫掉衣服，並斥責「妳現在有的都是我給的，包括工作、長相等全部…下次如果有機會要跟妳做愛、把精液射給妳是幫妳提升的最快方式」。

▲▼中華中正黨少龍再度被捕、查扣現金8千多萬、並餵藥性侵女信徒。（圖／記者張君豪攝）

▲少龍宣稱日界末日時，信徒可搭太空梭道靈性世界避難。（資料照／記者張君豪攝）

還有被害人遭少龍突然強吻、擁抱而嚇傻，少龍竟質問「為何身體硬梆梆(台語)」；另有被害人曾因想跟家人同住，被少龍訓斥疏遠一段時間後，突然又被少龍召見，被害人感動得哭了出來，沒想到少龍卻突然舌吻約1分鐘，還摸著被害人的背部詢問「有沒有感覺(指性慾)」。

不堪成為禁臠的仙女們有的最後主動脫離，回家找父母訴苦，也有得因為無法跟外界聯繫，又害怕和家人都下地獄而不斷隱忍，直到全案爆發後，有家長得知真相去把女兒救出來，卻有仙女仍在幫少龍說好話，堅信跟著少龍才能提升靈性，讓親人傷心欲絕。

▲▼中華中正黨少龍再度被捕、查扣現金8千多萬、並餵藥性侵女信徒。（圖／記者張君豪攝）

▲檢警已查扣8千多萬元現金，正另案偵辦少龍涉嫌宗教詐財罪嫌。（資料照／記者張君豪攝）

檢警調查，少龍除了對仙女班成員猥褻性侵外，另外涉嫌以世界末日將到，可搭太空梭前往靈性世界等各種名目，鼓吹信徒捐贈物資，還販售加持過的各式「小尊神像」，每個6800元，辦案人員目前已經查扣華興靈修中心內的8000多萬元現金，正另案偵辦少龍涉宗教詐財等罪嫌。

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