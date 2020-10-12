快訊／淫教主少龍猥褻6仙女遭起訴！自己不舉怪被害人「陰氣重」

▲少龍徐浩城被起訴涉嫌對6名女信徒強制猥褻、性侵未遂等罪。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

華興靈修中心創辦人徐浩城(少龍)，涉嫌從2016年起，要信徒找處女信徒加入「仙女班」，灌輸修行失敗將「灰飛湮滅」、禍延家人等觀念，私自配藥給仙女服用，獨處時以「提升靈性」、「精液可提升修行」等理由，強行摸、吸6名仙女胸部，因不舉而性侵不成，反怪被害人「陰氣重」，台北地檢署12日依強制猥褻、性侵未遂等罪起訴少龍和華興幹部李美華，並請求法院從重判刑。

檢警調查，少龍制定「仙女班」宮女規範，只收30歲以下單身、沒有性經驗的女信徒，仙女們白天在少龍開設的太一電子檢驗公司上班、晚上都回到北市興隆路4段開設的靈修中心住宿，美其名是一起修行，實際上是集中管理，也不准仙女們跟家人、親友聯絡。

許多仙女從小就跟著父母靈修，加上如果違反生活規範，不小心透露自己思念家人，或者與外人見面，就會被少龍斥責，威脅仙女不守規範將禍延家人，同門師兄姐甚至會公開霸凌不守規矩的仙女，因此仙女們一直不敢違逆少龍。

▲華興靈修中心幹部李麗華也遭一併起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

部分仙女曾被少龍召見，進辦公室跪著等聽少龍開示，少龍卻要仙女脫衣服，讓他搓吸胸部、強吻，被害人嚇傻不敢動，少龍還大言不慚地說：「精液射給妳可提升修行」，甚至強調「破身：唯有依靠道主力量，把妳擁抱飛到天界，在天時、地利、人和的狀態下，用先天氣更換污濁的肉身，讓妳重生返回處女」。

檢警在全台找到6名被害人願意出面作證，其中1女差點被性侵，因少龍「不舉」才逃過狼爪，少龍卻惱羞指責是因為被害人「陰氣太重」，檢察官黃珮瑜6月16日指揮刑事局搜索少龍以及華興修中心，少龍遭羈押禁見近4個月，面對被害人指證歷歷，始終不承認犯行，遭檢察官起訴後，將由法官決定是否繼續羈押。

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