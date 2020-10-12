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快訊／淫教主少龍猥褻6仙女遭起訴！自己不舉怪被害人「陰氣重」

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▲自稱中華中正黨榮譽主席的少龍徐浩城及同夥秘書長李麗華訊後遭警方移送地檢署並建請羈押。（圖／記者張君豪攝）

▲少龍徐浩城被起訴涉嫌對6名女信徒強制猥褻、性侵未遂等罪。（資料照／記者張君豪攝）

記者劉昌松／台北報導

華興靈修中心創辦人徐浩城(少龍)，涉嫌從2016年起，要信徒找處女信徒加入「仙女班」，灌輸修行失敗將「灰飛湮滅」、禍延家人等觀念，私自配藥給仙女服用，獨處時以「提升靈性」、「精液可提升修行」等理由，強行摸、吸6名仙女胸部，因不舉而性侵不成，反怪被害人「陰氣重」，台北地檢署12日依強制猥褻、性侵未遂等罪起訴少龍和華興幹部李美華，並請求法院從重判刑。

檢警調查，少龍制定「仙女班」宮女規範，只收30歲以下單身、沒有性經驗的女信徒，仙女們白天在少龍開設的太一電子檢驗公司上班、晚上都回到北市興隆路4段開設的靈修中心住宿，美其名是一起修行，實際上是集中管理，也不准仙女們跟家人、親友聯絡。

許多仙女從小就跟著父母靈修，加上如果違反生活規範，不小心透露自己思念家人，或者與外人見面，就會被少龍斥責，威脅仙女不守規範將禍延家人，同門師兄姐甚至會公開霸凌不守規矩的仙女，因此仙女們一直不敢違逆少龍。

▲▼ 涉性侵「仙女班」詐財8000萬元　「少龍」上銬被逮…粉衣信眾護駕送進北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲華興靈修中心幹部李麗華也遭一併起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

部分仙女曾被少龍召見，進辦公室跪著等聽少龍開示，少龍卻要仙女脫衣服，讓他搓吸胸部、強吻，被害人嚇傻不敢動，少龍還大言不慚地說：「精液射給妳可提升修行」，甚至強調「破身：唯有依靠道主力量，把妳擁抱飛到天界，在天時、地利、人和的狀態下，用先天氣更換污濁的肉身，讓妳重生返回處女」。

檢警在全台找到6名被害人願意出面作證，其中1女差點被性侵，因少龍「不舉」才逃過狼爪，少龍卻惱羞指責是因為被害人「陰氣太重」，檢察官黃珮瑜6月16日指揮刑事局搜索少龍以及華興修中心，少龍遭羈押禁見近4個月，面對被害人指證歷歷，始終不承認犯行，遭檢察官起訴後，將由法官決定是否繼續羈押。

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