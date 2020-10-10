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惡男直播性侵稱「驗處女」！31mins哭喊片瘋傳...受害女身分曝光

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▲性侵開直播。（圖／翻攝自澎湃新聞）

▲噁男在「蜜桃APP」性侵開直播。（圖／翻攝自澎湃新聞）

實習記者陳妙津／綜合報導

大陸9月底出現一段令人髮指的影片在網路上瘋傳。一名裸身男子在「蜜桃APP」的社交軟體上直播，對一名國中女學生性侵，不顧受害者無助哭喊「好痛」，還自稱是以9000元人民幣（約新台幣3.8萬）買來，只是「在驗貨」，甚至性侵結束後，還將帶血衛生紙展示到鏡頭前。近日該案經查已破案，影片中受害女子身分也曝光，她是其中一名情色直播團成員的前女友。

該段直播性侵影片被網友爆料最早出現於「蜜桃APP」上，片長約31分鐘，片中裸身男子自稱在雲南文山以9000元人民幣價格買來國一女生，準備驗貨「幼女」，在兩名女孩幫忙壓制受害女子的情況下，裸男不顧受害者哭叫喊痛直接硬上。片中更還有多名男子在場，怒斥受害女子「穿著內褲幹什麼！把內褲給我脫了！」

▲性侵開直播。（圖／翻攝自微博／人民日報）

▲案件宣告偵破，受害女子其實是犯罪集團某成員前女友。（圖／翻攝自微博／人民日報）

據《人民日報》報導，文山警方接獲通報後立即展開調查，近日偵破該案，抓獲犯罪嫌疑人10人，是以代男、李男為首的網路色情直播犯罪集團，在四川、廣西等地組織色情直播表演，而貼文所指的「文山初一女生」，其實是代男的前女友，目前10名涉案犯嫌已經被全數抓獲並刑事拘留，等待進一步偵辦。

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