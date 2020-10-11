老公友人狂吐…人妻上前拍背卻慘遭「深巷性侵」崩潰！夫氣炸報警

▲人妻聽見老公友人在巷子裡狂吐，上前關心卻遭對方性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者郭世賢、戴若涵／基隆報導

基隆一名人夫5月間帶著妻子小理（化名）與朋友到一間KTV歡唱，一行人一路唱到凌晨，小理見狀擔心錢不夠，決定外出領錢，此時人夫友人林男也藉故外出，期間在附近防火巷內嘔吐，小理基於於關心，上前幫對方拍背，孰料好心走近卻遭性侵，事後崩潰向丈夫哭訴，並報警處理。檢方日前偵結後，依法將林男起訴。

檢方調查，5月29日林男及小理夫妻等人前往市區KTV唱歌喝酒，唱到30日凌晨2時許準備結帳，小理擔心錢不夠，便向老公及現場友人表示，要去附近超商領錢。

林男一聽，隨即稱自己也要外出買檳榔，緊跟在小理後頭出門，但當他走到附近防火巷時，一時酒意上湧，便彎腰朝水溝猛吐，此時小理聽到林男嘔吐的聲音，決定上前關心，替對方拍拍背，見林男情況好轉後，才轉身繼續前往超商領錢。

但小理回程時卻又聽到林男的嘔吐聲，走入深巷內想查看對方狀況時，卻慘遭林男強吻、性侵得逞。事後她崩潰跑回KTV向老公、友人哭訴，一夥人打算要去找林男理論時，卻發現對方已經消失得無影無蹤，因此轉往醫院驗傷並報案。

林男神隱一個星期，到案時辯稱印象中有強吻小理，但性侵部分「喝醉了」、「完全不記得」。檢方勘驗相關事證後，最後依強制性交罪起訴林男。

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