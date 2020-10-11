獨／陸「落跑富豪」花2千萬偷渡來台　還託人往返美國拿上億字畫

▲張子毅花近2000萬元帶懷孕女友偷渡來台，還找人去美國幫忙拿回上億收藏。（圖／翻攝東森美洲新聞）

記者劉昌松／台北報導

吉林文投集團負責人張子毅去年3月間，因吸金案遭大陸公安查辦，疑似為了躲避追查，不但花了1917萬元，安排自己和懷孕女友偷渡來台，還要求派人搭機赴美，幫他把張大千等多幅名家畫作、珠寶等價值上億收藏帶回台灣，然後高調入住星級飯店，直到檢警登門查獲，也對這位富豪的奢華行徑嘆為觀止。

檢警調查，張子毅涉嫌違反大陸地區「非法吸收公眾存款罪」，從2019年2月開始規劃偷渡來台，並透過鍾姓台籍導遊，先找鍾男兒子的同學飛到美國洛杉磯，在機場向不知名的女子拿到裝有中國歷代名家畫作、珠寶、沉香等高價物品的箱子後，馬上再搭機返台，負責取貨的人還因托運行李超重，在機場付了上萬元罰款。

▲張子毅在W飯店房間內，被刑事局幹員以通緝犯身分逮捕。（圖／資料照）

3月1日，張子毅和女友從基隆偷渡上岸後，鍾姓導遊叫兒子等人，去基隆港把人接到台北艾美酒店停車場，再換車開到文華東方酒店入住，而裝有張子毅上億元家當的行李也在同日送進房間，讓張子毅把玩，之後張子毅又和女友轉宿W飯店多天。

檢警查出，張子毅玩古董字畫成痴，15日被查獲涉嫌偷渡來台後，除了供出為了偷渡來台，付給鍾姓導遊折合台幣1917萬元的港幣、人民幣，在休息時間仍不時向辦案人員炫耀自己的畢生收藏，還宣稱願意把古董文物都捐給台灣故宮。

▲大陸公安已公告抓捕到吉林文投主嫌張子毅歸案。（圖／翻攝微博）

雖然協助張子毅偷渡來台的鍾男在事發後，反向偷渡回大陸而遭通緝，不過鍾男的前妻、兒子，以及鍾男女友，被查到涉嫌幫忙收受鉅額偷渡費用，並陸續繳回犯罪所得，由檢察官分別給予緩起訴處分1年和2年，鍾男兒子的2個同學因為絲毫不知自己在幫人偷渡，則獲不起訴處分。

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