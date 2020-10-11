獨／陸「落跑富豪」偷渡來台　帶黃金條、5千萬台幣爽住高檔飯店

▲吉林文投集團負責人張子毅在大陸涉嫌吸金案後偷渡來台，爽住飯店2個禮拜。（圖／翻攝東森美洲新聞）

記者劉昌松／台北報導

大陸吉林文投集團負責人張子毅，去年3月因在陸涉嫌吸金上億人民幣，和懷孕女友一起，帶著大批黃金、名貴字畫，及折合新台幣5千萬元的外幣偷渡來台，先後入住文華東方、W飯店等處，警方查扣大批財物，因張坦承非法入境，並供出偷渡管道，協助刑事局破獲跨國人蛇集團，檢察官以職權不起訴處分，並將2人遞解出境。

根據大陸網媒報導，現年44歲的張子毅在2012年創辦「吉林文投集團」，張個人持股95%，集團號稱資產規模達人民幣15億元，隔年集團發起設立「吉林省文化產業投資基金」，以投資藝術品買賣、以及販售理財商品等名義，對外募資，到2019年2月間，吉林省公安發布新聞，指張子毅涉嫌「非法吸收公眾存款罪」，但張子毅人間消失。

▲張子毅和懷孕6個半月的女友從基隆港附近偷渡上岸。（資料照／記者李毓康攝）

原來張子毅在風光的時候，多次來台，由鍾姓台籍導遊帶著到處玩耍，因此一出事就想著要來台灣，2月底帶著懷孕6個半月大的女友，從福建寧德市搭船，偷渡到基隆港上岸後，由鍾男協助從3月1日起，先後入住文華東方、W飯店。

刑事局四隊二透過海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議管道，得知竟然有偷渡犯高調入住飯店，經報請檢察官指揮後，在3月15日到W飯店逮捕張子毅和李姓女子，當場還查扣港幣、歐元現鈔，合計約新台幣5千萬元，另外還有多幅清朝皇帝文物，以及大批黃金條。

▲富豪偷渡犯來台第1晚就住在文華東方酒店。（圖／資料照）

張子毅落網後坦承就是喜歡台灣的環境，所以偷渡來台，並配合供出自己的偷渡路線，讓刑事局得以循線在2019年6月間，破獲專門安排越南人偷渡來台的人蛇集團，台北地檢署考量張和李姓女友在台沒有前科，犯後態度良好，因此依職權處分不起訴後，由警方將2人遞解出境，至於協助安排住宿的鍾姓共犯則反向逃往大陸遭通緝中。

療癒！紓壓！心訣大公開

【其他新聞】

宮廟氣爆燒死2老1少 幽靈瓦斯桶釀禍「沒人須負責」

無照騎車飆80公里「單手調整安全帽」 北市婦遭撞飛慘死

女粉絲求見辰亦儒遭詐13萬！匯款帳戶扯上大馬拿督...已辭世