桃園男駕車轉彎超速失控撞路樹　車體變型「開了大天窗」送醫不治

▲消防救護人員動用破壞工具才將卡在車內的駕駛救出。（圖／消防局提供）

記者楊熾興／桃園報導

26歲黃姓男子11日清晨駕駛白色自小客車，行經桃園中壢區中正路二段239巷時，因車速過快在轉彎時失控自撞邊坡路樹後側翻，導致車輛嚴重變形，車頂直接被掀開簡直是開了大天窗，消防局救護人員趕到現場時，黃男被卡在駕駛座內沒有生命跡象，經動用破壞工具救出已無呼吸心跳，送醫後仍告不治。

▲小客車衝撞路樹後直接讓車頂開了大天窗。（圖／中壢警分局提供）

警方表示，該起車禍發生於今日上午6時52分許，黃姓男子駕駛白色自小客車沿中正路由中壢往觀音方向直行，疑似行經上坡彎道時未減速失控而自撞路旁樹木，巨大衝擊力造成車輛嚴重變形，車體側翻車頂直接被掀掉，好像開了大天窗，油箱破裂漏了滿地油。

▲▼巨大衝擊力車體扭曲變形，油箱破裂漏了一地油。（圖／中壢警分局提供）

桃園市消防局第二大隊獲報後共調派2輛救護車、2輛救災車合計13人趕往救援，救護人員到達現場，當時黃男上胸遭擠壓受困於車內駕駛座，消防人員使用電動油壓撐開器、蜈蚣剪等破壞器材讓傷者脫困送醫，黃男頭頂有約3公分血腫及撕裂傷，經急救後仍不治。，全案報請檢察官進行相驗處理。警方呼籲，用路人務必遵守交通規則，轉彎時減速慢行，以維護行車安全。

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