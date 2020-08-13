大型車轉彎內輪差大造成重傷亡　永康警宣導行車保持安全距離

▲台南市警永康分局派員前往轄區統聯客運公司，提醒客運司機駕駛大型車時，應特別注意內輪差所造成的視野死角，注意行車安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



近期因大型車輛車禍頻傳，奪走許多寶貴生命，多數肇事司機警訊中均表示「根本沒看人」，這是大型車的「內輪差」所造成的視覺死角，也是最可怕的道路殺手。

永康分局8月12日前往轄區統聯客運公司，提醒客運司機駕駛大型車時，應特別注意內輪差所造成的視野死角，另提醒機車駕駛和行人應隨時注意保持距離，確保自身安全。





永康警分局指出，為什麼大型車轉彎時會沒看到直行的機車？這是大型車的「內輪差」所造成的視覺死角。所謂內輪差，就是車輛轉彎時，內側前輪畫出的圓半徑會比較大，後輪畫出的圓半徑比較小，這前後輪間的差距就叫內輪差，如果你在內輪差的範圍，前輪（車頭）過了沒事，但是會被後輪（車尾）撞到，越大型、越長的車輛內輪差範圍越大，所以要特別小心。為了保命，行人、腳踏車、機車、汽車都應避免進入內輪差的範圍。

尤其，大型車在右轉時，往往會先左轉加大轉彎半徑再右轉，這會讓其他用路人誤判而置身險境，內輪差更因車身加長而變大，駕駛的左、右、前、後等4個視野死角範圍也會跟著更大，無法察覺車旁的人車，因此很容易發生意外。

永康警分局提醒機車族自保四招：一、由於車型與坐姿，大卡車左右兩側皆有視覺盲區，切勿長時間逗留、並行，最好快速通過。二、確保前後距離足夠，再切換至大卡車前方。三、大卡車轉彎時產生內輪差，切勿從內側跟車。四、跟在大卡車後方也要保持安全距離，預留緩衝範圍。

永康分局長呂世明表示，因大型車車體構造龐大，行進中產生推、吸的強力氣流，除會影響騎車者的穩定，駕駛更易產生「視覺死角」，對機車或行人產生極大危險，因此盡量遠離或勿與大型車併駛，避免行駛（走）於大型車車側（後）」的安全觀念非常重要，以免因大型車視線死角及內輪差而發生危害。

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