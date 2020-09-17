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快訊／高雄女駕駛轉彎撞直行車…車子往前滑！騎士衰被撞飛

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▲高雄茄定17日晚間發生一起車禍。（圖／翻攝自臉書社團／茄萣國家棟樑天團）

▲高雄湖內17日晚間發生一起車禍。（圖／翻攝自臉書社團／茄萣國家棟樑天團）

記者許宥孺、吳奕靖／高雄報導

高雄市湖內區17日下午6點20分發生一起車禍，事故地點位於東方路和和平路交叉路口，1名女駕駛行駛在和平路由北往南方向，在路口準備左轉時，與對向直行車輛發生碰撞，直行車受到撞擊後再往前推擠，撞上待轉區的機車騎士，造成騎士右腳輕微挫傷，由救護車送往醫院檢查，而轉彎車女家屬則表示胸悶。事故現場汽車保險桿和車殼碎片四散一地，警方初步調查，並無酒駕情事，至於相關肇責仍待進一步釐清。

▲高雄湖內發生連環車禍 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄湖內發生連環車禍 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲高雄湖內發生連環車禍 。（圖／記者許宥孺翻攝）

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